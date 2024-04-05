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國5昨車潮僅平日1.1倍 今上午國道7大路段易壅塞
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今天為清明節連續假期第2天，昨天全日交通量為123.1百萬車公里，為平日年平均1.3倍，國5交通量為2.8百萬車公里，為平日年平均1.1倍，預估今天交通量為117百萬車公里，今天上午重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統等7處。
高公局表示，昨下午除國1南向楊梅至新竹系統、台中至員林；國3南向鶯歌系統至高原、通霄至大甲、中興系統至南投、田寮至燕巢系統等路段於下午4點逐漸紓解外，其餘路段大致順暢。至於今日凌晨0點至5點交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均1.3倍；預估今天交通量為117百萬車公里。
高公局指出，截至今天上午7點，交通量為9.5百萬車公里，今天相關疏導措施包括清晨5點至中午12點封閉國1埔鹽系統、西螺；下午1點至晚間6點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率；開放路肩、替代道路、匝道儀控。
高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議西部國道南向用路人於中午12點後出發。
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