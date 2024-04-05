國5昨車潮僅平日1.1倍 今上午國道7大路段易壅塞

美國民謠天后瓊．拜雅（Joan Baez）「多娜多娜」（Donna Donna）等名曲傳唱至今，溫柔反戰形象也深植人心。但她在近日將上映的紀錄片《瓊．拜雅：三重人格》自揭長年受情緒障礙、恐慌症、焦慮症所苦，原因甚至遠早於與諾貝爾文學獎得主、傳奇歌手巴布．狄倫（Bob Dylan）的無緣戀，讓歌迷震駭不已。

2024-04-05 10:00