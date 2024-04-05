北東有雨降溫 收假日天氣最差、慎防強風大雨

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今天是清明連續假期第2天，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，持續受到東北季風影響，配合華南有些雲層東移通過，苗栗以北到宜蘭、北花蓮有短暫陣雨的機會，雨勢不大，一整天可能斷斷續續降雨，下雨的區域比較局部性。

台中以南到台東、南花蓮一帶的天氣看來還是相對穩定，多雲到晴為主。溫度方面，他說，南北之間仍然有較大差異，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫約24-26度，稍微有些涼意，台中以南到台東白天高溫超過30度，尤其嘉南高屏等地仍有局部35-36度以上高溫出現的機會。

明天白天依然是北部、東北部、東部較容易有短暫陣雨的天氣，吳聖宇表示，明天晚間開始隨著另一波鋒面接近，水氣逐漸增多，除了降雨區域可能擴展到中部地區，也開始逐漸有機會出現對流系統發展的情況，雷雨發生的可能性提升，天氣漸趨不穩定。

周日是收假日，吳聖宇表示，受到鋒面逐漸通過影響，各地都有出現短暫陣雨或雷雨的機會，預期將是連續假期期間天氣最不穩定的一天，要留意對流系統發展通過的情況，可能有局部較大雨勢出現，對流發展通過時也會伴隨較強陣風。

下周一鋒面通過遠離，吳聖宇表示，後續仍有華南雲雨帶東移影響，白天期間各地仍有短暫陣雨或局部雷雨發生的機會，晚間降雨逐漸趨於緩和。

吳聖宇表示，下周二轉變為東北季風型的天氣，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部天氣趨於好轉，多雲到晴，山區還是有些零星降雨的可能性。

下周三之後隨著高壓迴流移入，風向由東北風漸轉偏東到偏南風，吳聖宇表示，應該又會有一段相對較為穩定的天氣時間。

吳聖宇表示，下周一鋒後東北季風較為增強，並且持續到下周三，北部、東北部、東部白天溫度可能較為偏涼，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區也會有較低的溫度出現，局部區域有機會來到17-18度，以4月來說算是較有涼意，預期溫度要等到下周四之後才會回升起來，後續應該又會是比較偏暖的型態。