不斷更新／清明連假第2天 國道避開8地雷

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（5:40更新）

今天是清明節連續假期第2天，目前國道各路段車流大致順暢。高速公路局預估今天國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段，建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發，並注意花蓮相關道路管制封閉訊息。

因受0403花蓮地震影響，高公局預期國5旅次需求略降，可以其他疏導作為因應，取消國道5號今天的石碇、坪林南向入口匝道封閉措施。今天疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及西螺南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局提醒用路人，盡量減少東部相關行程，若開車出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。