健康你我他／睡飽吃好 穴位按摩護髮根

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手機傳來國中同學會俯視拍攝的大合照，驚覺自己頭頂分線處開始擴散，髮量變稀疏。計畫透過染髮營造頭髮輕盈豐潤感，卻因頭皮呈現紅腫狀態，髮型設計師說：「妳的頭皮非常不健康，若沒有改善，接下來會有嚴重掉髮情況。」

「血為氣之母，氣為血之帥，髮為血之餘。」氣血不足無法供給頭髮養分，便容易產生掉髮。接觸療癒瑜伽，跟著老師教導頭皮穴位按摩，運用指關節或玉梳、刮痧棒等輔具，按摩百會、風池等穴位以促進頭皮末梢循環，同時以梳子均勻叩擊脫髮明顯的區域頭皮，幫助刺激頭部經絡，使頭皮氣血通暢，養分能供給頭髮生長。

「臥則血歸於肝」，晚上10點至隔日淩晨3點是造血和肝臟發揮解毒功能時間，肝血足才能滋養髮絲，氣血充足不易形成異常掉髮。檢視自己常為了工作犧牲睡眠時間，為避免持續掉髮，仍應在對的時間好好休息，讓自己有一頭健康秀髮。

掉髮與頭皮的健康息息相關，除了頭皮按摩和充足睡眠，我也透過均衡飲食攝取頭髮所需的營養，少吃甜食、炸物或冰品等易讓氣血無法順利運行的食物，以免損及髮根而掉髮。

面對掉髮警訊，我重新審視自己的生活型態，唯有自覺調整，才能提升頭皮健康狀態，「按摩紓壓，作息正常，均衡營養」，頭髮才有修復還原的契機。