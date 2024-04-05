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健康主題館／4大對策 說服長輩正確就醫

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
不少長者愛逛醫院，到處就醫拿藥，自行亂用藥，影響健康。本報資料照片
不少長者愛逛醫院，到處就醫拿藥，自行亂用藥，影響健康。本報資料照片

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許多老人家慢性病纏身，但多數長者不願接受「老了會生病」而拒絕就醫，最後導致病急亂投醫，老後健康堪慮，也影響全家人的生活；但也有不少長者愛逛醫院，到處就醫拿藥，自行亂用藥，影響健康。該如何幫助長輩正確就醫？

國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯、台北榮總高齡醫學中心主任林明憲指出，常見長者不願就醫原因，包括不愛長時間等待就醫、不想聽到自己生病的消息、感覺檢查或吃藥對疾病沒有影響等3大因素，但也有長者很愛看病，將逐一解析並提出因應對策。

覺得看病太花時間

黃柏堯指出，有些長者認為看病很花時間，可能一等就是半天，他們不喜歡等待。林明憲則說，台灣醫療專科化且就醫方便，可能心臟不舒服看心臟科，呼吸喘看胸腔內科，長者常要花很多時間往返就醫，感覺很麻煩；部分長者是獨居、失能，住在沒有電梯的公寓，造成就醫障礙。

對策：全國多有老人健檢或成人健檢，應鼓勵長者報名參加，因採事先報名制度不須等待，也沒有醫師問診，可減輕不少就醫壓力。有些醫院有整合醫療模式，可以減少就醫次數及往返時間，提高醫療品質；對於獨居、失能的長者，則有居家、在宅醫療可以協助就醫。

不想聽到生病消息

「身體好好的，本來都沒病，一看醫師就有一堆病。」黃柏堯說，是許多老年人不願就醫的原因之一，尤其是與同齡長者交換就醫經驗後，常是看病後都沒有好事發生，因此對就醫多少會有一點害怕。林明憲也說，長者不喜歡看醫師與個性有關，怕聽到生病的不好消息，或對於生病消息的應對、調適能力稍差，造成他們不願就醫。

對策：正視「預防重於治療」的就醫觀念，應早期檢查、早期治療。

不願意服藥與治療

許多長者感覺看病後，多半只是檢查一下，拿了藥不吃也還好，因而降低就醫意願。黃柏堯說，長者不願就醫檢查，對服藥、治療也充滿排斥感，若健康真有潛藏問題，確實會延誤就醫，到院時病情可能已十分嚴重。

對策：當長者好不容易願意就醫時，醫師看診前可和家屬溝通，先針對較嚴重的病情，加以說明、治療，其他輕微的病情，可以再觀察、追蹤，採用循序漸進的方式，建立醫病雙方的信任感，不要給長者太多的壓力。

不斷到處就醫拿藥

部分長者喜歡看病拿藥，黃柏堯說，其實長者不是真的喜歡看病，可能是原有疾病一直無法得到滿意的治療，心情焦慮、緊張、無所適從，而不斷就醫。

對策：此類長者就醫時，家屬應陪同，以了解長者真正的狀況及需求，醫師也可以向長者及家屬說明，是否透過調整藥物、改變生活習慣來緩解不適症狀。

若長者有看不同科別醫師，在病情穩定下，可先集中在某一家醫院看診，避免突然換醫師或更換就醫環境，而有不習慣的感覺。

近年推動的整合門診可以同時診斷多種疾病，避免長者出現多掛不同科別的情形。林明憲說，整合門診能打破原有的就醫習慣，藉由單一門診可以統整各科藥物，避免服用許多類似藥物，反而使藥物互相干擾，以減少藥物品項、種類，提升長者就醫及用藥安全。

獨居 生活習慣 醫師

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