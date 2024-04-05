新聞眼／搶國際線 台南交通、旅宿須更便利

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台南航空站核定開放營運國際和兩岸航線10多年，疫情解封民眾瘋出國之際卻不見跟著復甦，迄今僅剩直航澎湖、金門的國內航線，加上鄰近的高雄機場都未百分之百復航，國際航線的需求恐難「外溢」到台南。不過，台南有深厚歷史人文觀光資源，如何整合旅遊配套，成為國際遊客選擇進入台灣的大門，考驗市府觀光思維。

台南機場也曾有多條國際航線，2013年5月開始飛武漢，不久後申請成定期航班，同年7月起增加香港航線，也有每周3天往返，2015年10月更開啟飛日本大阪的定期航班；南市府也開發東南亞市場，2016年開始越南胡志明市的直航，甚至載客率穩定成長，加大機型、增為每日1班往返。

4條國際和兩岸的航線疫情期間紛喊卡，好不容易去年1月越南胡志明市復航，平均載客率也有66.6%，相較去年前8個月航空公司載客率前3名台灣虎航84.1%、長榮航空83.1%、華航78.5%，雖還不及，也凸顯需求性，但僅撐了9個月就取消。

另有航站人員透露，過去高雄小港機場業務量繁忙，有些航班因此「外溢」到台南機場，但小港機場現復航率約7成，航空業者仍會優先卡位高雄。

台南被國外媒體評比為全球最值得造訪的24城市之一，也是台灣唯一入榜城市；然而台南機場即使距市區不遠，相比桃園、高雄、台北松山機場，從機場就有捷運連結，光是從台南機場踏入台南的第一步，已讓遊客不易前行，遑論吸引國際航線常駐？

台南觀光量能不輸日本城市，「國際機場」地位不能走回頭路，市府除了先靠地方旅行社、觀光業者包機踩線、累積口碑，也應同步在交通、住宿等面向讓外國人觀光更便利，才有機會吸引開設國際航線，充實台南這座觀光城市的「城本」。