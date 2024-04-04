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餘震未歇！22:30花蓮近海又發生規模5.1地震 最大震度4級

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瞬間天搖地動易恐慌！地震來襲如何快速保護嬰幼兒 醫師教秘招

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師簡佳裕示範，地震發生時，可帶上平時備妥的「寶寶逃生包」，快速抱著並護住寶寶頭頸部，找有支撐的柱子或牆角旁躲地震。圖／茂盛醫院提供
醫師簡佳裕示範，地震發生時，可帶上平時備妥的「寶寶逃生包」，快速抱著並護住寶寶頭頸部，找有支撐的柱子或牆角旁躲地震。圖／茂盛醫院提供

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花蓮昨發生規模7.2的大地震，氣象署地震測報中心表示，這是地震震度改制後，台灣首次達6強的地震。突來的大地震，加上餘震頻頻，讓幼兒驚嚇指數破表，喊「怕怕」，寶寶如何逃生躲地震引熱議。

茂盛醫院兒科副院長、醫師簡佳裕建議，地震時可帶上平時備妥的「寶寶逃生包」，快速抱住寶寶，護住其頭頸部，並遠離吊燈、吊扇、窗戶、櫥櫃等可能掉落物品的危險區，躲在家中有支撐的梁柱、牆角旁，靜待地震停歇。萬一地震搖晃時受傷流血，直接加壓止血，使用逃生包中的藥品先簡單處置，待地震停歇後就醫治療。

簡佳裕建議，寶寶逃生包可放2大類物品，一為寶寶會用到的民生需求用品，如尿布、奶粉、裝有溫熱水的保溫瓶等；二為簡單急救物品，如優碘、紗布、酒精、棉棒等，置放在嬰兒床旁或易拿取處，一旦地震來襲，可立即取用。萬一寶寶被地震嚇哭，就抱緊輕拍予以安撫，奶嘴或安撫玩具也可放入逃生包。

簡佳裕提醒家長，嬰兒床要遠離吊燈、吊扇、窗戶、櫥櫃等危險區域，並鎖好輪子，固定在安全處。寶寶移到大床與父母同睡是危險的，曾發生大人睡夢中不小心將被子遮住寶寶口鼻導致窒息的不幸案例，建議可將嬰兒床放在大床旁，方便在地震時快速抱起寶寶，拿著「寶寶逃生包」，離開床舖，躲在安全的角落。

醫師簡佳裕建議，寶寶逃生包可放寶寶會用到尿布、奶粉等，以及簡單急救物品，如優碘等。圖／茂盛醫院提供
醫師簡佳裕建議，寶寶逃生包可放寶寶會用到尿布、奶粉等，以及簡單急救物品，如優碘等。圖／茂盛醫院提供

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