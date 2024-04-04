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清明連假要變天了！2波鋒面接力報到 北東明轉涼、這天台灣各地有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周水氣偏多，2道鋒面逐漸影響台灣，尤其在周日鋒面會直接在台灣上空，使各地天氣不穩定。本報資料照片
未來一周水氣偏多，2道鋒面逐漸影響台灣，尤其在周日鋒面會直接在台灣上空，使各地天氣不穩定。本報資料照片

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中央氣象署指出，今天是天氣逐漸轉變過程，未來一周水氣偏多，2道鋒面逐漸影響台灣，尤其在周日鋒面會直接在台灣上空，使各地天氣不穩定、有雨，尤其西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，並持續到下周一。下周二鋒面通過，水氣就逐漸轉乾。此外，明天北部、東半部高溫下降明顯，周六、周日會短暫回升，下周一又會轉涼。

氣象署預報員趙竑表示，今天台灣附近有2道鋒面徘徊，上半天雲量少，各地普遍有30度高溫，嘉義以南、花蓮縱谷有接近36度高溫。台灣東方海面一道鋒面未來會從北往南移動，使台灣雲量逐漸增多，另外華南一帶有滯留鋒，附近有明顯對流雲系，將為金門、馬祖帶來局部雷雨和陣雨。

趙竑指出，今天是天氣逐漸轉變過程，午後2道封面靠近，天氣逐漸不穩定，北部開始出現局部陣雨或雷雨。明天鋒面移動到台灣東邊海面，滯留鋒逐漸南壓，周六鋒面逐漸接近，周日就會直接在台灣上空，使台灣天氣不穩定，並持續到下周一。周二鋒面就移動到外海，後方冷空氣下來，水氣才會減少。

趙竑表示，未來一周水氣偏多，地震後要留意山區坍方、落石。今明天降雨以北部、東半部地區及中部山區為主，周六水氣增多，晚間起中部以北、東半部地區及南部山區有局部陣雨或雷與。周日及下周一水氣最多，各地都有降雨，尤其西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨。下周二鋒面通過，水氣就逐漸轉乾。

溫度方面，他表示，今天各地高溫仍較高，明天北部、東半部高溫下降明顯，約為22至26度，中南部未來一周都還是有30度。周六、周日北部、東半部高溫回升，但下周一冷空氣來襲，高溫會再下降。

地震 氣象署 高溫

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