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明連假第二天 公路局估12省道路段上午湧車潮

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

清明節連假首日，公路局說截至今下午3時，省道、快速公路部分路段出現車多或壅塞，包括台61線鳳鼻尾路段、竹南路段、後龍觀海大橋路段、中彰大橋路段、台65線土城往國三路段、台74線霧峰路段等。明天進入連假第二天，公路局估主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將從上午開始現車潮

公路局預估，明天連假第二天，主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起仍將湧現車潮，包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台64線國三中和交流道、台65線國三土城交流道、台3線大溪路段、台61線鳳鼻至香山路段、中彰大橋路段、台74線快官及霧峰路段、台3線古坑至梅山路段、台86線歸仁交流道等。

公路局建議，用路人行前多參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段及路段，或遵循警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。

公共運輸部分，公路局指出，截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛2207 班次，疏運42488人；東部國道客運路線共計行駛598班次，疏運12702 人。明日預售情形，西部國道客運尚有60.42%空位，東部國道客運尚有80.35%空位。

國道客運 車潮 連假

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