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關懷花蓮強震！全家便利商店與世界展望會合作啟動會員APP手機捐款　日本「全家」1.6萬店舖為台灣災民募款

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與台灣世界展望會合作，4月4日晚上6點起於會員APP啟動「花蓮強震救援計畫」專案募款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與台灣世界展望會合作，4月4日晚上6點起於會員APP啟動「花蓮強震救援計畫」專案募款。圖／全家便利商店提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台灣於4月3日上午發生芮氏規模7.2強震，亦是25年來最嚴重的地震，各地陸續傳出災情，震央花蓮地區的災情最為嚴重，全家便利商店與台灣世界展望會合作，預計今天（4月4日）晚上6點起，啟動會員APP手機捐款花蓮強震救援計畫」代收善款，提供民眾便利捐款管道。

全家便利商店不僅為最接近民眾的生活平台，更可隨時成為嫁接民眾與社會需求的重要橋樑，本次協助台灣世界展望會受理各界善款（勸募字號衛部救字第1121363420號），自4月4日晚上6點啟動，預計善款目標達新台幣500萬元即結束募款。

「全家」表示，花蓮強震救援計畫代收善款，由台灣世界展望會協助花蓮強震中受創的兒童及家庭，服務內容包含家戶修建補助、傢俱家電補助、災民生活扶助金等，提供各項生活物資與基本生活的協助，讓兒童與家庭走過漫漫重建路，邀請全民共同獻愛，幫助花蓮地區的兒童。

「全家」協助台灣世界展望會受理各界捐款，發揮通路優勢、善用1,750萬會員資源，第一時間啟動手機APP募款專案，盼即時為災民送上最需要的幫助。花蓮強震救援計畫代收善款，將於捐款目標金額達成後，於台灣世界展望會官網公布責信明細；欲索取捐款收據民眾，只要在「全家」會員APP操作捐款流程時，勾選捐款收據，將由台灣世界展望會統一處理，於捐款結束後寄發收據。有捐款問題可電洽台灣世界展望會02-8195-3005。

此外，日本全家便利商店繼2016年為台南震災募款後，本次亦發揮人飢己飢人溺己溺的精神跨海送暖，日本全國約16,300間全家便利商店預計於4月5日至4月18日進行為期2周的現金募款，善款將捐贈給台灣受災地區的地方政府。

世界展望會 捐款 花蓮強震

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