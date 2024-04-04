清明祭祖重要 節日由來竟是超級假訊息

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【聚傳媒特約記者賴御文報導】清明節即將到來，很多人都會在這一天祭拜祖先，慎終追遠。

早年很多人祭祖都要回到故鄉，或是遠赴山上，現在地方政府紛紛開辦生命紀念館，例如2003年啟用的新莊生命紀念館，就選在清朝就已存在的慈悲寺旁興建，每年清明節都湧進許多人潮。由於使用將滿，在林口東南側靠近新莊的地方，前幾年也開始規劃，把本來的公墓改建成生命紀念館二館。

不過說起清明節的由來，多數人就未必知道了。不少人以為的由來故事，其實是超級假訊息，流傳了將近兩千年。

最常見清明節由來的說法，是春秋時期晉文公悼念功臣介之推。晉文文重耳還沒上任前曾經在國外悲慘流亡，當時介之推始終追隨，還在重耳餓昏時，割下自己的腿肉煮湯給重耳裹腹。晉文公即位後大封功臣，卻漏了介之推，介陪著老母隱居深山。晉文公想起介之推，請他出山，介之推不願意，晉文公就下令燒山，想逼介之推出來。沒想到，介之推和母親竟被燒死。晉文公哀傷之餘，禁止燒火，只吃寒食，據說這是寒食節的由來；隔日晉文公上山祭拜介之推，據說這就是清明節的由來。

中華傳播管理學會的研究發現，其實寒食節的起源，早在晉文公之前就有了，以前稱為禁火；至於清明節，直到唐玄宗才開始明定為節日而且還放假，一直沿襲到現在。最重要的是，前述的介子推故事，根本就不是真實歷史。

介子推的故事，如果仔細想想，就會發現有很多地方都不合理：例如割下自己的大腿肉，煮湯給重耳喝，以及後來晉文公居然放火燒山，想要這樣逼出恩人！因為這些都不是真實歷史，而是後人添加編造的故事。

根據最早的史書記載，介子推根本沒割大腿肉，也沒被燒死。既然這樣，當然寒食節清明節跟晉文公、介子推就沒什麼關係了。

最早記載介子推的史書是左丘明寫的《左傳》。

《左傳》記載：「晉侯賞從亡者，介之推不言祿，祿亦弗及。推曰，獻公之子九人，唯君在矣，惠懷無親，外內棄之，天未絕晉，必將有主，主晉祀者，非君而誰，天實置之，而二三子以為己力，不亦誣乎，竊人之財，猶謂之盜，況貪天之功，以為己力乎。…其母曰，亦使知之，若何，對曰，言，身之文也，身將隱，焉用文之，是求顯也，其母曰，能如是乎，與女偕隱，遂隱而死，晉侯求之不獲，以綿上為之田，曰，以志吾過，且旌善人。」

根據這段記載，介子推認為晉文公上任，理所當然，臣子沒什麼貢獻，所以不該貪功。後來就跟母親一起隱居到死。晉文公沒能請回介子推，就把綿上的田賜給他。

要注意的是，介子推隱居的時間大概是西元前636年，至於《左傳》完成的時間，大概是西元前551至479年，中間已經相隔了一百多年。

在春秋那個戰亂的年代，一百多年是很漫長的歲月。當時的文字書寫又不像現在這麼方便，所以左丘明的記載是不是真實可靠的根據，都是一個值得問的問題。現在的人連《左傳》的作者到底是不是左丘明，以及左丘明又是誰，都沒有確切答案。

介子推「割股啖君」以及晉文公燒山造成介子推死亡的記載，都是戰國、甚至西漢時期才出現，距離《左傳》又過了一、兩百年，距離介子推最少已經三百年，內容恐怕就更沒有根據了，偏偏這些假訊息卻流傳了兩千多年，直到現在。

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