快訊

上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明節拜香蕉招厄運？生命禮儀專家：不必拘泥、心意更重要

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
清明節祭祖人潮多，彰化市納骨塔已連續多個禮拜有周末民眾前往祭拜。報系資料照
清明節祭祖人潮多，彰化市納骨塔已連續多個禮拜有周末民眾前往祭拜。報系資料照

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

今天是清明連假第一天，民眾南來北往攜家帶眷準備鮮花素果前往墓地祭拜，但現在趨勢幾乎9成以上都選擇火化入塔，環保葬也越來越多，有民眾就選擇到親人樹葬的地方散步，或買花到下葬位置追思，學者認為不管何種葬法，新時代新葬法，可用其他具精神性和紀念性的方式來追思亡者。

清明節祭拜禁忌流傳多年像是不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜；鳳梨、香蕉（台語：亡者一直來）不宜祭拜祖先，葡萄、龍眼一整串的也不宜，以免一整串不詳發生，但也有人說，剪開就沒關係。

生命禮儀管理所蕭姓前所長說，其實很常看人家拜香蕉、水梨、荔枝等水果，好保存也好攜帶，「且有的祖先生前就是喜歡吃，何必拘泥於習俗禁忌。」有些人也喜歡準備許多金銀財寶燒給祖先，他建議，現代趨勢燒越少越好，可選擇面額大的也是一個辦法。

他也說，祖先進塔成為常態，納骨塔櫃位並不能拿香，一般會先到大廳拜地藏王菩薩，再拜祖先，建議要唱名，祖先才知道，若有必要在到櫃上探望祖先。

民俗專家蒲慶峰說，清明節掃墓的禁忌還包括墓園不要拍照、攝影以免侵犯到他人，孕婦、幼童盡量不要掃墓，在墓地也不要直呼全名，以免被無主孤魂附身跟隨，掃墓時間最好是在早上5點後、下午3點前，因為酉時之後陰氣逐漸增長，禁忌不遵守恐怕遭來厄運。

近年樹葬、海葬興起，彰化陳姓婦人說，父親樹葬，每年會準備他生前愛吃的東西，也買束花去看看他，他會先擲硬幣問父親在不在，手機放念經，最後將花留著，食物帶走，也是一種懷念。

樹葬 禁忌 香蕉

延伸閱讀

壯觀！苗栗縣前縣長傅學鵬宗族近千人清明掃墓 慎終追遠

清明節拜拜「用麥當勞當供品」？網曝「1關鍵」反問：拜你會不會生氣？

關懷台南南山公墓孩子！NGO團體用掃墓護囡仔墓

四生肖清明掃墓留意「木壓蛇傷」 命理師：可準備1物化解意外

相關新聞

清明節拜香蕉招厄運？生命禮儀專家：不必拘泥、心意更重要

今天是清明連假第一天，民眾南來北往攜家帶眷準備鮮花素果前往墓地祭拜，但現在趨勢幾乎9成以上都選擇火化入塔，環保葬也越來越...

2波鋒面接力 清明連假天氣變化大、多雨 今午後就變天

清明連假首日，上午天氣晴朗穩定。不過，中央氣象署預報員趙竑今天表示，隨著第一波鋒面逐漸南壓，今天下半天開始北台灣、東台灣...

半年無國際航線 台南機場今迎188位泰國包機國際旅客

清明連假首日，台南航空站今迎來泰國清邁包機直航，今早台南市長黃偉哲及地方民代等，到機場迎接188位泰國旅客，並贈送首航紀...

清明潤餅如何安心吃 營養師建議「1至2小時吃完」

清明時間，許多民眾免不了習俗自己包或從外頭買潤餅回去，不過隨著天氣炎熱，潤餅若長時間放置在常溫下，恐引起食物變質。若不經...

清明連假首日 國1中部路段到西螺「一路長紅」

今天是清明連假的第一天，也是民族掃墓清明節，國1中部路段南下豐原到員林交流道上午8點開始湧入車流，車行時速下降到40至6...

台南機場半年無國際客 設櫃業者：有時一天營業額不到500

台南機場是雲嘉南地區最大機場，2011年核定開放國際航班、也能兩岸直航，曾經的固定航班包括往返武漢、香港、日本大阪、越南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。