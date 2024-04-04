清明節拜香蕉招厄運？生命禮儀專家：不必拘泥、心意更重要

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今天是清明連假第一天，民眾南來北往攜家帶眷準備鮮花素果前往墓地祭拜，但現在趨勢幾乎9成以上都選擇火化入塔，環保葬也越來越多，有民眾就選擇到親人樹葬的地方散步，或買花到下葬位置追思，學者認為不管何種葬法，新時代新葬法，可用其他具精神性和紀念性的方式來追思亡者。

清明節祭拜禁忌流傳多年像是不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜；鳳梨、香蕉（台語：亡者一直來）不宜祭拜祖先，葡萄、龍眼一整串的也不宜，以免一整串不詳發生，但也有人說，剪開就沒關係。

生命禮儀管理所蕭姓前所長說，其實很常看人家拜香蕉、水梨、荔枝等水果，好保存也好攜帶，「且有的祖先生前就是喜歡吃，何必拘泥於習俗禁忌。」有些人也喜歡準備許多金銀財寶燒給祖先，他建議，現代趨勢燒越少越好，可選擇面額大的也是一個辦法。

他也說，祖先進塔成為常態，納骨塔櫃位並不能拿香，一般會先到大廳拜地藏王菩薩，再拜祖先，建議要唱名，祖先才知道，若有必要在到櫃上探望祖先。

民俗專家蒲慶峰說，清明節掃墓的禁忌還包括墓園不要拍照、攝影以免侵犯到他人，孕婦、幼童盡量不要掃墓，在墓地也不要直呼全名，以免被無主孤魂附身跟隨，掃墓時間最好是在早上5點後、下午3點前，因為酉時之後陰氣逐漸增長，禁忌不遵守恐怕遭來厄運。

近年樹葬、海葬興起，彰化陳姓婦人說，父親樹葬，每年會準備他生前愛吃的東西，也買束花去看看他，他會先擲硬幣問父親在不在，手機放念經，最後將花留著，食物帶走，也是一種懷念。