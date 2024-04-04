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花蓮地震效應！ 清明連假首日 國5南向交通量掉了近3成

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天是清明節連續假期首日，國道1號、3號都湧現明顯車流。記者黃仲裕／攝影
今天是清明節連續假期首日，國道1號、3號都湧現明顯車流。記者黃仲裕／攝影

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清明連假首日，受到昨天的花蓮地震影響，減損民眾出遊、返鄉興致，每逢連假必塞車的國道5號，截至今天下午1點為止，南向交通量比去年同期少了28％，西半部國道則是另一番景象，交通量微增7.7%。

交通部高公局指出，截至今天中午12點，國道全線交通量為55.1百萬車公里，預估今日交通量為123百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

截至目前為止，國道壅塞路段主要為國1南向湖口至竹北、台中至彰化；國1北向仁德至台南系統；國3南向鶯歌系統至高原、香山至竹南、沙鹿至和美、霧峰系統至南投、田寮至燕巢系統；國3北向新化休息站至善化，其餘路段路況大致正常。

高公局交通管理組科長賴建宇說，今天國5車流量明顯減少，國5南向交通量跟去年清明連假第一天相較，減少了28%，西半部國道交通量則增加7.7%，增幅不算大。連假第一天通常車流量比較集中。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段，將出現在國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

建議西部國道南向用路人午後出發；國5南向用路人下午5時後出發，並注意往花蓮相關道路管制封閉訊息。

國道 連假 高公局

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