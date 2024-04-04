紫斑蝶遷移今再破紀錄 高公局啟動國道讓蝶道

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

每年於春季紫斑蝶遷徙時期，高速公路局在國道設置多項保護措施，降低高速公路車流對紫斑蝶遷徙影響。高公局表示，今天紫斑蝶飛越國道目前已超過每分鐘585隻，已啟動今年度第6次國道讓蝶道。

高公局說，上午9時6分至下午1時30分封閉國道3號北上253K至251K林內路段外側車道，請用路人通過此路段時，如遇紫斑蝶通過，請保持正常車速行駛，千萬不可驟然停車或減速觀賞，以維護高速公路行車安全，每日蝶訊可至 http://www.252k.org.tw/ 查詢。

春天是紫斑蝶遷移繁殖的季節，今年高峰連連，已在3月26、31日及4月1、2、3及今天達到啟動封閉國道措施。平了2008年最高6次紀錄，並創連續5天讓道紀錄。3月1日統計至今飛越國道31萬5918隻。

高公局中區養護工程分局表示，西部紫斑蝶春季往北遷徙路線，每年在雲林縣林內鄉觸口地區穿越國道3號林內段。自2007年起至今，持續進行保護紫斑蝶飛越國道的措施，今年2月23日即完成該路段紫斑蝶防護網設置，共計1100公尺，並採國道讓蝶道方式，在紫斑蝶飛越國道時，其蝶量達每分鐘250隻次以上，即配合封閉外側車道，以降低車流對紫斑蝶遷徙造成之傷害，因此致死率已由2007年3%，大幅降低至去年千分之1.49。