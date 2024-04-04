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地震震走車潮？國五、雪山隧道非常順暢
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
四天的清明節連續假期今天連期的首日。清明節前後返鄉掃墓需求增加，是交通流量的高峰期的開始。而平日往宜蘭的的國五雪山隧道，就經常性塞車，連續假期更有高承載管制車流，即使如此也是塞車。
但就在連假前一天，台灣東部海域發生芮氏規模7.2的0403大地震，花蓮數棟房子傾斜，北部往花蓮的主要公路蘇花公路柔腸寸斷、巨石滾落，因此中斷，前往花東道路受阻。上午往宜蘭的國五及雪山隧道交通因此「異常順𣈱」。清晨從高速公路局的即時路況檢測系統顯示，最慢的車速出現在雪山隧道前及隧道內，車速維持也都在60～80公里/小時的黃色路況，即使中午12時，解除高乘載管制，車流依舊順暢。
大地震一震道路中斷，影響民眾出遊的意願，因而紓解了平日就塞車雪山隧道的車流。
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