2波鋒面接力 清明連假天氣變化大、多雨 今午後就變天

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清明連假首日，上午天氣晴朗穩定。不過，中央氣象署預報員趙竑今天表示，隨著第一波鋒面逐漸南壓，今天下半天開始北台灣、東台灣雲量增加，降雨機率提高，到了周末、下周一整體水氣會愈來愈多，總體而言，清明連假天氣變化大、潮濕，提醒民眾外出務必攜帶雨具。

趙竑表示，目前雲量少，各地都可見陽光，但台灣附近有兩道峰面，一道是在東部外海，未來慢慢往南靠近，宜蘭、花蓮雲量慢慢增加，稍晚華南一帶則有另一道滯留鋒，伴隨比較多水氣，對流狀況旺盛，馬祖地區首當其衝，今天雨勢明顯，會不定時有局部陣雨、雷雨。

他說，台灣東部外海明顯降水水波，對宜蘭沿海地區造成零星陣雨，今天稍晚花蓮、宜花交界也會有陣雨。

降雨趨勢部分，趙竑表示，今明兩天北部 東半部、中部山區會有局部性短暫陣雨，另一波鋒面6日靠近，全台各地水氣變多，晚上各地降雨機率高，到7日天氣最不穩定，7、8日各地降雨最明顯，西半部地區更會有局部陣雨、雷雨，隨著9日水氣減少，天氣才會轉乾，僅剩下山區、基隆北海岸、東部半地區陣雨。

溫度部分，趙竑說，今天白天各地晴朗穩定，南部地區溫度高溫達31、34度，北部、東半部地區也有28、30度。 特別提醒嘉義、南高屏地區可能出現36度以上高溫。