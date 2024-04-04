快訊

MLB／終於！大谷翔平開季第41打席敲首轟 兌現承諾兼紀錄

不在乎全球前2%頂尖科學家？提高教授薪水才能改變影響力

避免寶林中毒案再次發生 百貨商場還能多做什麼把關？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒地震卻感覺在晃嗎？醫生說「假性地震」好發三類人

聯合新聞網／ 綜合報導
昨（3日）上午花蓮地區發生規模7.2地震，全台明顯搖晃。圖為花蓮當地災情。記者林澔一／攝影
昨（3日）上午花蓮地區發生規模7.2地震，全台明顯搖晃。圖為花蓮當地災情。記者林澔一／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

@@@0403花蓮大地震@@@釀重大災情，且餘震不斷，全台人心惶惶。心臟科醫師劉中平就指出，如果突然又有晃動的感覺，但其他人都說沒事，那有可能是「假性地震」，這種情況通常好發在女性、高齡、還有居住樓層較高者。

劉中平醫生先前曾在臉書指出，根據日本的研究顯示，在大地震之後，有高達4成的患者會感覺到「假性地震」，明明地面沒有任何移動，卻感覺整個人搖晃起來，平添許多驚恐。

劉中平表示，目前還不是很了解其中的原因，有可能是人體平衡系統和周邊的感覺受器被地震影響，在沒有地震時也瞬間失衡。另外還有研究顯示，大腦的皮質功能在大地震後可能會產生改變，導致暈眩和突發性震顫。以上情況，通常好發在女性、高齡，還有居住樓層較高者

劉中平建議，可以放一杯水在身邊，如果有搖晃感的時候，看一下水面的波紋，若水沒有在晃動，則表示不是真的有地震。症狀比較持續的患者，可以訓練眼睛看遠一點的地方，或是喝一些溫熱的水來調整自己的神經感覺。嚴重不舒服者，可以請醫生開一些暈眩的藥物服用，通常也會有很好的效果。

劉中平說，目前醫學界認為這種假性的地震感是良性的，絕大部分會恢復，不過產生的驚恐、害怕，甚至導致失眠或不敢待在戶內的環境，有的時候需要一些朋友的陪伴，甚至專業醫療業人員的開導，才有辦法緩和。台灣是地震頻繁的國家，請大家保持危機意識，冷靜面對。

0403花蓮大地震 地震

延伸閱讀

電視螢幕遇地震「鞠躬」慘摔 維修老闆曝：一天內38人來詢價

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

熟睡被地震驚醒！義消老爸翻滾用肉身護全家 網全大讚：真男人

7.2強震「為何國家警報沒響？」 氣象署解釋被一票網友揪疑點：不要找藉口

相關新聞

2波鋒面接力 清明連假天氣變化大、多雨 今午後就變天

清明連假首日，上午天氣晴朗穩定。不過，中央氣象署預報員趙竑今天表示，隨著第一波鋒面逐漸南壓，今天下半天開始北台灣、東台灣...

半年無國際航線 台南機場今迎188位泰國包機國際旅客

清明連假首日，台南航空站今迎來泰國清邁包機直航，今早台南市長黃偉哲及地方民代等，到機場迎接188位泰國旅客，並贈送首航紀...

清明潤餅如何安心吃 營養師建議「1至2小時吃完」

清明時間，許多民眾免不了習俗自己包或從外頭買潤餅回去，不過隨著天氣炎熱，潤餅若長時間放置在常溫下，恐引起食物變質。若不經...

清明連假首日 國1中部路段到西螺「一路長紅」

今天是清明連假的第一天，也是民族掃墓清明節，國1中部路段南下豐原到員林交流道上午8點開始湧入車流，車行時速下降到40至6...

台南機場半年無國際客 設櫃業者：有時一天營業額不到500

台南機場是雲嘉南地區最大機場，2011年核定開放國際航班、也能兩岸直航，曾經的固定航班包括往返武漢、香港、日本大阪、越南...

餘震影響出遊？國道中部路段多處塞 國六反而順暢

今天是清明節連續假期第一天，上午國道1號、3號南向路段湧現車流，國道中部路段多處塞車，時速只有30到40公里，但受昨日強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。