沒地震卻感覺在晃嗎？醫生說「假性地震」好發三類人

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

@@@0403花蓮大地震@@@釀重大災情，且餘震不斷，全台人心惶惶。心臟科醫師劉中平就指出，如果突然又有晃動的感覺，但其他人都說沒事，那有可能是「假性地震」，這種情況通常好發在女性、高齡、還有居住樓層較高者。

劉中平醫生先前曾在臉書指出，根據日本的研究顯示，在大地震之後，有高達4成的患者會感覺到「假性地震」，明明地面沒有任何移動，卻感覺整個人搖晃起來，平添許多驚恐。

劉中平表示，目前還不是很了解其中的原因，有可能是人體平衡系統和周邊的感覺受器被地震影響，在沒有地震時也瞬間失衡。另外還有研究顯示，大腦的皮質功能在大地震後可能會產生改變，導致暈眩和突發性震顫。以上情況，通常好發在女性、高齡，還有居住樓層較高者。

劉中平建議，可以放一杯水在身邊，如果有搖晃感的時候，看一下水面的波紋，若水沒有在晃動，則表示不是真的有地震。症狀比較持續的患者，可以訓練眼睛看遠一點的地方，或是喝一些溫熱的水來調整自己的神經感覺。嚴重不舒服者，可以請醫生開一些暈眩的藥物服用，通常也會有很好的效果。

劉中平說，目前醫學界認為這種假性的地震感是良性的，絕大部分會恢復，不過產生的驚恐、害怕，甚至導致失眠或不敢待在戶內的環境，有的時候需要一些朋友的陪伴，甚至專業醫療業人員的開導，才有辦法緩和。台灣是地震頻繁的國家，請大家保持危機意識，冷靜面對。