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清明連假首日桃機大爆滿！他驚喊「才早上6點多」 一票人搖頭
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
0403花蓮大地震釀重大災情，餘震不斷，截至今（4）日上午10點半已超過300起，不少花東飯店業者嘆，清明連假退房率大升。有網友更捕捉到一大早機場就爆滿人潮，直呼：「這樣國旅怎麼活？」
原PO今早6點40分在PTT貼出桃園機場第二航廈照片，可以看到大票排隊人龍，他直呼才這個時間點就這麼多人，「大家都跑出國，錢都被外國人賺去，這樣國旅怎麼活？」
為什麼出國?國旅飯店難訂+費用不便宜
貼文曝光後，網友紛紛表示，「出國比較便宜啦，看看那些住宿」、「下周定了平日六福村住宿，最便宜的房間也花了8千多，如果去日本旅遊，五天行程差不多4萬，還包吃包車包門票」、「看到連假住三晚價格，不如出國」、「國旅還是爆滿其實，臨時沒有要去花蓮，改成找台灣西部，幾乎沒房間」、「國旅好飯店至少要一個月前訂」、「明明國旅也很多人，今天還要帶親友出遊」。
為什麼出國?國道塞塞塞
不過也有網友說，「國道塞爆了，還是很多人國旅阿」、「實在想不出國旅的誘因是什麼」、「到底誰在幫國旅講話，整個政府心不在觀光都在半導體，叫業者要怪政府政策失能」。
事實上，清明節連假首日，國道3號南向茄苳至香山段（104公里至110公里）一早就湧現湧入大量車潮，今天上午10點15分左右更出現「紫爆」，時速20公里以下，顯示仍有不少出遊潮。
不過此次發生重大災情的花蓮，觀光業者無奈表示，從昨天開始就出現5成退訂潮，對於突如其來的地震，不只清明連假泡湯，基本上4月到6月都報銷了。
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