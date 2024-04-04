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戶外掃墓登山防蟲媒傳染病 疾管署提醒防蚊蟲3寶不可少
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清明節連續假期今天開始，時序上也進入蚊蟲活躍季節。疾管署發言人曾淑慧說，連假期間若赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，易接觸到蚊蟲如蚊子、蜱蟲、恙蟲孳生的草叢環境，會有感染的蟲媒傳染病的風險。防蚊蟲三寶「防蚊液、長袖衣物、沐浴」，可以減少感染風險。
蟲媒傳染病包含，登革熱、發熱伴血小板減少綜合症、恙蟲病等。曾淑慧說，郊外活動時，應穿著穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內。在衣物及皮膚裸露部位，則使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。離開後，應盡速沐浴並更換全部衣物時，並檢查全身是否有蚊蟲附著或叮咬痕跡。
「登革熱」今年截至4月1日累計191例登革熱確診病例，其中本土病例151例，境外移入累計40例，感染國家以東南亞國家為主，高於2021年至2023年同期（介於0-20例）。「無發熱伴血小板減少綜合症」今年尚無病例，最近1例本土為2022年6月確診。
另，截至4月1日累計28例恙蟲病確定病例，個案感染地以宜花東地區17例為多，今年累計病例數高於去年同期（16例），與2021及2022年同期相當（分別為33例、26例）。我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。
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