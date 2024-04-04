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花蓮慈雲山骨灰甕震損 禮儀師揭掉落原因「面板僅一層」：做3事善後

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮遭逢強震，吉安鄉慈雲山骨灰罈摔落地面，骨灰混在一起，鄉公所展開救災工作。圖／吉安鄉公所提供
花蓮遭逢強震，吉安鄉慈雲山骨灰罈摔落地面，骨灰混在一起，鄉公所展開救災工作。圖／吉安鄉公所提供

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花蓮昨（3日）發生苪氏規模7.2大地震吉安鄉慈雲山懷恩園區，多個骨灰甕掉落地面，祖先骨灰灑一地，鄉公所立刻展開盤點歸位工作。對此，有禮儀師也透露骨灰罈被拋出的原因，同時建議做三件事善後。

禮儀師曹聖宏在臉書發文表示，花蓮吉安鄉慈雲山納骨塔地震後有好多先人的骨灰拋出，這是因為公塔早期所使用的骨罐箱架，面板只有一層，只要拿取公塔處的鑰匙就可以打開全部面板，使用久了以後，面板的密合度就沒有當初那麼好。

他並指出，新的塔位多使用雙層的設計，骨灰罐進塔後會用螺絲固定面板，第一層開啟後是無法拿取骨罐的，會有第二層的壓克力作為屏障，遇到地震也多了一層保障。

至於骨罐拋撒出來後怎麼處理呢？曹聖宏建議三件事：一、由塔方舉辦一場慰靈法會。二、骨灰集中後分別放置幾個骨罐或容器。三、設置一個專區放置集中後的骨灰，並且立碑紀念，上面銘刻每位先人的名字，供家屬有個祭拜的處所。

另外，今天是清明節，不少民眾上山掃墓，吉安鄉鄉長游淑貞表示，慈雲山廣場及部分山區路面龜裂，雖然沒有崩塌的危險，但還是請民眾避免前往，且因搶災作業還在進行中，懷恩納骨塔尚不開放服務，請民眾給公所一些配套處理的時間，民眾可多利用線上祭拜，表達孝思。

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