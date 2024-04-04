清明連假首日返鄉出遊車潮湧現 公路局曝省道易塞路段

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清明節連假首日，交通部公路局預估今將湧現返鄉、出遊車潮，容易塞車的省道路段包括台9線南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段，以及觀光景點聯外道路北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段等。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台64線板橋至中和路段、台65線板橋至銜接國3路段及新莊至銜接國1路段、中部台61線中彰大橋路段、南部台86線關廟及仁德路段。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨西部國道客運共計行駛1萬0121班次，疏運14萬4944人，疏運人數較112年同期增加5.9%；東部國道客運路線共計行駛1718班次，疏運3萬2337人，疏運人數較112年同期增加9.0%。

公路局表示，今天省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線臺中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段），主要省道幹道(台9線南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段)及觀光景點聯外道路（北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段），建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。

公路局已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另亦已請客運業者籌備充足運能，這次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。