來幫新老虎命名！竹市立動物園列5名字票選 今起開跑

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新竹市立動物園今年初向六福村動物園借展一隻孟加拉虎，已在動物園老虎展區生活約3個月。為幫新成員取名字，園方即日起至14日推出命名票選活動，已先取好「睏寶」、「貝貝」、「妮雅」、「波妞」、「萌萌」5個名字，歡迎大小朋友趁連假出遊參與票選，屆時由票數最高的名字出線。

今天展開一連4天的清明兒童連假，新竹市立動物園每天都開園，4月4日兒童節當天12歲以下孩童還能免費入園。園方歡迎遊客趁著連假來訪，連假每天的早上11點到11點半與下午3點到3點半，也將推出泡泡秀、中式特技秀與雜技、魔術互動秀等活動。

新竹市立動物園今年新來的孟加拉虎為母老虎，將在4月滿6歲，這幾個月在老虎展區亮相，吸引不少遊客目光。不過，老虎習性晝伏夜出，白天常在休息睡覺，晚上才會現身，園方建議遊客可以在早上9點或下午3點來訪，比較有機會看到老虎活動筋骨。

新老虎初來乍到，成為新竹市立動物園的「菜鳥」成員，園方也從今天起推出命名票選活動，為避免命名太過發散，園方事先列出「睏寶」、「貝貝」、「妮雅」、「波妞」、「萌萌」5個名字，即日起至14日歡迎民眾參與投票，替新老虎命名。

至於如何參與命名活動，新竹市立動物園指出，未滿12歲的小朋友可到動物園服務台領取學習單與投票券，年滿12歲大朋友則要按讚追蹤新竹市立動物園粉專（FB或IG）即可獲得投票券，屆時票數最高的選項，就會作為新竹市立動物園新老虎的名字。