強震蘇花公路中斷 農業部啟動農漁畜禽運費補助

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花蓮強震之後，農業部因應蘇花公路中斷，啟動農漁畜禽運費補助。毛豬產業、家禽產業每車次最高補助8000元，農產品每公斤最高補助1.3元，漁產品每公斤最高補助4元。

因應0403地震造成蘇花公路中斷，造成花蓮、台東地區的農漁畜禽相關產品運輸成本增加負擔，農業部今天在臉書粉專宣布，在道路搶修期間，從花東地區必須繞南迴公路到北部市場所增加的運費，農業部將予以補助，以減輕農、漁民負擔。

毛豬產業補助部分，補助期間為蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止。補助對象為花東地區農民透過農會、合作社等農民團體辦理毛豬共同運銷供應宜蘭、新北或桃園等肉品市場拍賣者。核實補助，每車次以8000元為上限。

家禽產業部分，補助期間為蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止。補助對象為花東地區農民透過農會、合作社等農民團體，辦理家禽共同運銷供應台北市環南市場或新北市家禽批發市場者。核實補助，每車次以8000元為上限。

農產品補助部分，補助依據為蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序。補助期間為蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止。補助對象為花東地區農民團體辦理蔬果共同運銷供應台北（一、二市）、新北（三重、板橋）、桃農果菜批發市場及生鮮農產品宅配者。補助標準為依運輸契約所訂運費內容調整，每公斤補助最高以1.3元為限。

漁產品補助部分，補助依據為蘇花公路中斷漁產品運費補助作業程序。補助期間為蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止。補助對象為花東地區漁（農）民團體辦理漁產品共同運銷，因蘇花公路中斷改行經南迴公路供應台北、三重、蘇澳等北部地區批發市場。每公斤補助金額最高達4元。

農業部表示，以上補助方案，請花東農友依相關作業程序規範，向當地縣政府申請補助。