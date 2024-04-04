地震人在車廂保命 氣象署：緊握把手或鋼條放低重心

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

昨天上午的花蓮強震造成台北捷運和機場捷運全線暫停行駛逾一小時；新北捷運環狀線板新站至中原站間高架路軌鋼箱梁位移，全線停駛9個半小時，地震當下乘客直呼「以為坐海盜船」。中央氣象署地震測報中心「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，地震來了如果人正在車廂裡，列車會減速，保命要訣是別慌張，緊握把手或鋼條，放低重心。

「報地震 - 中央氣象署」表示，中央氣象署和捷運系統有著緊密的合作，自2014年起若地震規模4.5以上、任一縣市預估震度達3級以上時，氣象署會透過強震即時警報系統 ，將地震資訊傳送給所有合作單位，包含各大公務部門、公共設施、各級學校等。

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氣象署以台北捷運系統為例，若高雄發生規模4.5以上、震度達3級以上的地震，即便台北未為達警報發布標準，強震即時警報系統仍會對位在台北的台北捷運系統發送地震資訊，供台北捷運系統評估是否要執行防災應變措施。

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氣象署說，若捷運系統所在地的地震震度大於等於2級時，月台會暫停發車，站間的捷運也會減速停車，直到確認軌道、系統均正常後才會恢復正常運轉。

地震發生時，如果人在室內，大致以「趴下、掩護、穩住」作為避難原則。但如果人在列車上，車廂可能因減速和地震而不穩，氣象署表示，車廂內所有乘客務必緊握支撐物，將身體重心放低，以免跌倒受傷。地震停歇後，也務必配合站務人員的指示和疏導，一邊使用外套或包包保護頭部，一邊離開捷運系統。