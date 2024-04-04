健康你我他／改用溫水洗頭 多吃生髮食物

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年輕時，因頭髮烏黑亮麗，朋友笑稱我是「背影殺手」。但是隨著年紀增長，原本一大把的秀髮，因掉髮比長頭髮的速度快，髮量只剩下原來的三分之二，而前額髮際線往後退造成前秃，更讓人膽戰心驚，雖說「十富九秃」，但我還是不想呀。

上網查資料，發現我洗髮、吹頭髮的方法是錯誤的，決定先從這些日常習慣改變做起。

以前我愛用熱水洗頭，認為這樣才能把汙垢徹底洗淨，殊不知這樣反而傷害頭皮及頭髮的毛鱗片，導致頭髮乾燥、斷裂，所以改用溫水洗頭。

吹頭髮也忌諱高溫，為減少吹風機使用時間過長，吹髮前用毛巾輕壓髮絲（不可用力搓揉），吹頭髮時，吹風機不要離頭髮太近，用中低溫吹整，待快乾時塗抹護髮霜，再繼續吹乾。每天早上梳頭時，我先用手指將頭髮順開，再用木梳梳髮並按摩頭皮。

若要頭髮長得快長得好，頭髮所需的營養素如蛋白質、鐵、鋅、Omega-3、維生素E、A、D及生物素不可少，可以多吃雞蛋、紅肉、綠色蔬菜、蠔、鮭魚、堅果及番薯等生髮食物，一定有幫助。

我不想花時間也不想浪費錢買高價的生髮營養品或護髮產品，一切護髮及生髮皆從日常做起，這些簡單容易又不用花太多錢的習慣，如今已成為我防止掉髮的祕招。