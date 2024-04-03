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桃機清明連假疏運首日 單日旅運量預估達到12.3萬人

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃機清明連假疏運今天啟動，入出境旅客估計每日達12.3萬人。機場公司呼籲出境旅客提早3小時抵達機場，善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項。記者黃仲明／攝影
桃機清明連假疏運今天啟動，入出境旅客估計每日達12.3萬人。機場公司呼籲出境旅客提早3小時抵達機場，善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項。記者黃仲明／攝影

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為期6天的清明連假疏運今天（3日）啟動，根據桃園機場航班運量人數預報系統顯示，今天入出境旅客估計達12.3萬人。在機場各駐站單位與旅客的配合之下，疏運首日運作順暢，機場公司呼籲出境旅客提早3小時抵達機場，善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶農畜產品、留意貨幣菸酒攜帶規定以及多加搭乘大眾運輸工具，確保行程順暢。A1/A3機場捷運市區預辦登機明天（4日）恢復正常營運。

桃園國際機場公司表示，今年（2024）清明連假疏運期間為4月3日（星期三）至4月8日（星期一）共計6天，總運量預估將達74.9萬人次，平均每日12.5萬人次，較去年疏運期間（3月31日至4月6日）平均每日9.5萬增加逾3成。疏運期間出入境最高峰預估落在4月4日（星期四），整日客貨運航班共計718架次，為疫後單日新高，全日旅客量上看13.5萬人次。

機場公司提醒，根據氣象預報資料顯示，連假疏運尾聲（7日）將有一波鋒面接近，局部地區將有短暫陣雨或雷雨發生，甚至有雷擊、強風及瞬間大雨等較劇烈天氣現象。機場公司提醒旅客及接機民眾，注意天候影響航班異動資訊，如有航班問題請預先洽詢航空公司。

另為考量旅客安全及機場營運，對於4月3日上午強烈地震受損之天花板、牆面及灑水頭掉落等狀況，機場公司今天以旅客動線範圍為優先搶修處，並以先安全、後美觀為原則進行搶修等初步處理，後續於晚間離峰時段起，加快展開修復工程，待修復處以伸縮圍欄隔離並增派保全人員於現場管制，提醒旅客與民眾遵循動線或現場保全人員引導。

機場公司針對二航伴手禮大街通廊等震災受損處，以旅客動線範圍為優先搶修，並以先安全、後美觀為原則處理，後續於晚間離峰時段起，加快展開修復工程。圖／機場公司提供
機場公司針對二航伴手禮大街通廊等震災受損處，以旅客動線範圍為優先搶修，並以先安全、後美觀為原則處理，後續於晚間離峰時段起，加快展開修復工程。圖／機場公司提供

桃園機場 機場捷運 航班

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