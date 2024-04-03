聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃機清明連假疏運首日 單日旅運量預估達到12.3萬人
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
為期6天的清明連假疏運今天（3日）啟動，根據桃園機場航班運量人數預報系統顯示，今天入出境旅客估計達12.3萬人。在機場各駐站單位與旅客的配合之下，疏運首日運作順暢，機場公司呼籲出境旅客提早3小時抵達機場，善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶農畜產品、留意貨幣菸酒攜帶規定以及多加搭乘大眾運輸工具，確保行程順暢。A1/A3機場捷運市區預辦登機明天（4日）恢復正常營運。
桃園國際機場公司表示，今年（2024）清明連假疏運期間為4月3日（星期三）至4月8日（星期一）共計6天，總運量預估將達74.9萬人次，平均每日12.5萬人次，較去年疏運期間（3月31日至4月6日）平均每日9.5萬增加逾3成。疏運期間出入境最高峰預估落在4月4日（星期四），整日客貨運航班共計718架次，為疫後單日新高，全日旅客量上看13.5萬人次。
機場公司提醒，根據氣象預報資料顯示，連假疏運尾聲（7日）將有一波鋒面接近，局部地區將有短暫陣雨或雷雨發生，甚至有雷擊、強風及瞬間大雨等較劇烈天氣現象。機場公司提醒旅客及接機民眾，注意天候影響航班異動資訊，如有航班問題請預先洽詢航空公司。
另為考量旅客安全及機場營運，對於4月3日上午強烈地震受損之天花板、牆面及灑水頭掉落等狀況，機場公司今天以旅客動線範圍為優先搶修處，並以先安全、後美觀為原則進行搶修等初步處理，後續於晚間離峰時段起，加快展開修復工程，待修復處以伸縮圍欄隔離並增派保全人員於現場管制，提醒旅客與民眾遵循動線或現場保全人員引導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言