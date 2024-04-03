桃機清明連假疏運首日　單日旅運量預估達到12.3萬人

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為期6天的清明連假疏運今天（3日）啟動，根據桃園機場航班運量人數預報系統顯示，今天入出境旅客估計達12.3萬人。在機場各駐站單位與旅客的配合之下，疏運首日運作順暢，機場公司呼籲出境旅客提早3小時抵達機場，善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項；入境切勿違規攜帶農畜產品、留意貨幣菸酒攜帶規定以及多加搭乘大眾運輸工具，確保行程順暢。A1/A3機場捷運市區預辦登機明天（4日）恢復正常營運。

桃園國際機場公司表示，今年（2024）清明連假疏運期間為4月3日（星期三）至4月8日（星期一）共計6天，總運量預估將達74.9萬人次，平均每日12.5萬人次，較去年疏運期間（3月31日至4月6日）平均每日9.5萬增加逾3成。疏運期間出入境最高峰預估落在4月4日（星期四），整日客貨運航班共計718架次，為疫後單日新高，全日旅客量上看13.5萬人次。

機場公司提醒，根據氣象預報資料顯示，連假疏運尾聲（7日）將有一波鋒面接近，局部地區將有短暫陣雨或雷雨發生，甚至有雷擊、強風及瞬間大雨等較劇烈天氣現象。機場公司提醒旅客及接機民眾，注意天候影響航班異動資訊，如有航班問題請預先洽詢航空公司。