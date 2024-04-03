不讓出生直逼死亡數 「黃金一分鐘」搶救不呼吸新生兒

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「生與死原來是最近的距離」，許媽媽分享，自己在生產第二胎時遇上有產婦殺手的「羊水栓塞」，生產時呼吸急促，生命徵象不穩定，腹中胎兒窘迫。當時婦產科醫師緊急連絡新生兒科醫師、麻醉師，因此剖腹取出胎兒後，立即由新生兒科醫師接手給寶寶正壓呼吸，再分別將母子送至產科與新兒科加護病房，才讓母子兩人順利脫險。

兒童節前夕，新生兒科醫學會攜手防疫女神賈永婕、早產兒防護大使曾馨瑩女士推廣「黃金一分鐘」的觀念，並推出公益宣導影片。台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳指出，雖然受到少子化衝擊，新生兒人數近十年已經下滑近十萬人，但是每年仍約有5至10％的新生兒一出生不會呼吸。若是沒有順利自行呼吸恐會造成腦部受損或延遲發展等，因此推廣醫護訓練，並呼籲孕媽咪選擇具有急救專業能力的院所生產。

台灣早產兒基金會董事長張瑞幸表示，雖然不會自行呼吸的新生兒症狀大多輕微，只需要輕拍等刺激或是呼吸道清潔一下就可以自行呼吸，但仍有約1%的新生兒需要正壓呼吸器、急救、插呼吸管等處置。因此出生後的黃金60秒會由醫療團隊的處置能力決定孩子的一生。

「黃金一分鐘，是指小孩出生一分鐘內要可以自行呼吸，否則就需要醫療幫助」張瑞幸說，醫療團隊必須評估新生兒狀況，假使沒有正常呼吸，就要透過「新生兒高級救命術」（NRP）的訓練幫助孩子。台灣新生兒科醫學會在20多年前就跟隨美國建議，推NRP過程，希望提升專業人員的緊急處置能力。

然而，NRP並非硬性規定，張瑞幸表示，仍有遇到少數個案晚上在診所出生，但因為晚上沒有小兒科醫師，婦產科醫師也沒有受過NRP訓練，因此產生危機。她提醒，高危險妊娠者應優先選擇有新生兒加護病房的醫療院所生產，才能即時面對生產可能發生的變數。

台灣新生兒科醫學會理事彭純芝表示，國際上間約在2010年推行黃金一分鐘的概念，我國則是近期才開始推動。根據回溯資料發現，周產期窒息與早產是新生兒死亡的二大主因，因此新生兒窒息性缺氧造成腦傷威脅不可輕忽。醫學會因此響應國際「Helping Babies Breathe運動」（HBB）後，至今已拯救上千位周產期窒息嬰兒。