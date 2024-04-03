快訊

強震受損 花蓮翰品酒店宣布即起停業重建！網友：期待回歸

2月才入手！他花160萬買「天王星」被震倒 房仲：若有房貸繼續繳

下班有環狀線搭！板橋站以北至產業園區站5點半通車

不讓出生直逼死亡數 「黃金一分鐘」搶救不呼吸新生兒

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣新生兒科醫學會舉辦記者會推廣「黃金一分鐘」的觀念。圖／新生兒科醫學會
台灣新生兒科醫學會舉辦記者會推廣「黃金一分鐘」的觀念。圖／新生兒科醫學會

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

「生與死原來是最近的距離」，許媽媽分享，自己在生產第二胎時遇上有產婦殺手的「羊水栓塞」，生產時呼吸急促，生命徵象不穩定，腹中胎兒窘迫。當時婦產科醫師緊急連絡新生兒科醫師、麻醉師，因此剖腹取出胎兒後，立即由新生兒科醫師接手給寶寶正壓呼吸，再分別將母子送至產科與新兒科加護病房，才讓母子兩人順利脫險。

兒童節前夕，新生兒科醫學會攜手防疫女神賈永婕、早產兒防護大使曾馨瑩女士推廣「黃金一分鐘」的觀念，並推出公益宣導影片。台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳指出，雖然受到少子化衝擊，新生兒人數近十年已經下滑近十萬人，但是每年仍約有5至10％的新生兒一出生不會呼吸。若是沒有順利自行呼吸恐會造成腦部受損或延遲發展等，因此推廣醫護訓練，並呼籲孕媽咪選擇具有急救專業能力的院所生產。

台灣早產兒基金會董事長張瑞幸表示，雖然不會自行呼吸的新生兒症狀大多輕微，只需要輕拍等刺激或是呼吸道清潔一下就可以自行呼吸，但仍有約1%的新生兒需要正壓呼吸器、急救、插呼吸管等處置。因此出生後的黃金60秒會由醫療團隊的處置能力決定孩子的一生。

「黃金一分鐘，是指小孩出生一分鐘內要可以自行呼吸，否則就需要醫療幫助」張瑞幸說，醫療團隊必須評估新生兒狀況，假使沒有正常呼吸，就要透過「新生兒高級救命術」（NRP）的訓練幫助孩子。台灣新生兒科醫學會在20多年前就跟隨美國建議，推NRP過程，希望提升專業人員的緊急處置能力。

然而，NRP並非硬性規定，張瑞幸表示，仍有遇到少數個案晚上在診所出生，但因為晚上沒有小兒科醫師，婦產科醫師也沒有受過NRP訓練，因此產生危機。她提醒，高危險妊娠者應優先選擇有新生兒加護病房的醫療院所生產，才能即時面對生產可能發生的變數。

台灣新生兒科醫學會理事彭純芝表示，國際上間約在2010年推行黃金一分鐘的概念，我國則是近期才開始推動。根據回溯資料發現，周產期窒息與早產是新生兒死亡的二大主因，因此新生兒窒息性缺氧造成腦傷威脅不可輕忽。醫學會因此響應國際「Helping Babies Breathe運動」（HBB）後，至今已拯救上千位周產期窒息嬰兒。

賈永婕分享生第三胎時遇上大血崩，醫師緊急安排剖腹產，以防母親與胎兒可能因缺氧而腦死，即便是產檢都正常也不代表生產時萬無一失。曾馨瑩也提到在做早產兒防護大使時，發現若未能在第一時間給予新生兒呼吸協助，將造成孩子腦傷與成長發育一輩子的影響，呼籲孕期定期產檢，生產慎選院所。

台灣新生兒科醫學會理事彭純芝表示，周產期窒息與早產是新生兒死亡的二大主因，因此新生兒窒息性缺氧造成腦傷威脅不可輕忽。記者李青縈／攝影
台灣新生兒科醫學會理事彭純芝表示，周產期窒息與早產是新生兒死亡的二大主因，因此新生兒窒息性缺氧造成腦傷威脅不可輕忽。記者李青縈／攝影
台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳指出，雖然受到少子化衝擊，每年仍約有5至10％的新生兒一出生不會呼吸。記者李青縈／攝影
台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳指出，雖然受到少子化衝擊，每年仍約有5至10％的新生兒一出生不會呼吸。記者李青縈／攝影

新生兒 醫學 醫師

延伸閱讀

賈永婕大血崩險失兩命 老公手拿相機、錄影機傻眼被拒

0403花蓮大地震／郭台銘豪宅泳池溢出成瀑布 曾馨瑩：他叫我不要出門

香港直擊／才傳懷5寶擁232億！吳佩慈露面美成這樣

深耕新生兒攝影 台中之光黃文煥奪國際攝影大獎

相關新聞

清明雨紛紛！明起2波鋒面接力 周六起防局部較大雨勢

中央氣象署表示，今天各地天氣穩定，台南玉井出現最高溫37.2度，明後天鋒面通過，下半天北部、東北部較涼，北部、東半部地區...

影／兒童清明連假明展開 國道一號彰化段出現大量車潮

一連四天的兒童、清明連續假期將從明天開始，傍晚下班後就有許多民眾想提前返鄉過節，國道一號今天下午湧入大量車潮，車速不到3...

不讓出生直逼死亡數 「黃金一分鐘」搶救不呼吸新生兒

「生與死原來是最近的距離」，許媽媽分享，自己在生產第二胎時遇上有產婦殺手的「羊水栓塞」，生產時呼吸急促，生命徵象不穩定，...

雨太少… 石門水庫蓄水量跌破28% 比2021大旱還嚴重

桃園水情吃緊，不僅今年枯水期降雨量較歷年平均減少4成以上，石門水庫蓄水量更低於2021年「百年大旱」時水準。若降雨情形持...

震後餘悸猶存無法平復？ 精神科醫師建議3妙招

0403花蓮大地震各地傳出災情，更有餘震頻頻「撼動」,讓民眾心有餘悸。奇美醫院精神醫學部長林健禾指出，面對突如其來的天災...

強震受損 花蓮翰品酒店宣布即起停業重建！網友：期待回歸

花蓮上午7.2規模強震下，翰品酒店樓梯旁的牆壁及梁柱龜裂、騎樓立柱磁磚掉落，酒店第一時間即疏散所有住客，並宣布今起停業5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。