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消基會抽樣30件 市售鴨血7成混雞血

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
消基會昨天舉行「2023年鴨血攙偽調查測試 約7成鴨血含雞成分」記者會，調查測試結果發現，15件樣品平均約7成檢出含「雞的成分」。記者邱德祥／攝影
消基會昨天舉行「2023年鴨血攙偽調查測試 約7成鴨血含雞成分」記者會，調查測試結果發現，15件樣品平均約7成檢出含「雞的成分」。記者邱德祥／攝影

鴨血為火鍋常見配料，但消基會經兩次採樣發現，卅件樣品中有廿二件驗出雞成分，也就是約有七成三的產品是鴨血混雞血。消基會檢驗長凌永健表示，大多業者標示不實，消費者又難以靠肉眼來辨別，呼籲政府加強稽查外，也建議業者正確標示。

凌永健表示，鴨子數量少，因此血量不足市場所需，一般市面上看到的「鴨血」大多由雞、鴨、鵝等禽血混合，甚至後續加工可能再添加水分、磷酸鹽類等添加物，但市售商品多僅標示「鴨血」，雖只要製程符合衛生標準就不會有食安疑慮，卻有標示不實及誤導消費者的疑慮。

根據消基會兩次採樣調查發現，第一次於去年十月共採樣檢驗十五件鴨血，有十三件驗出雞成分；同年十二月再進行第二次採樣，十五件中有九件驗出。若經認定標示不實，依食安法最高開罰四百萬元。

凌永健指出，鴨血的顏色比雞血深，但比豬血淺，可能帶有紫色，雞血通常呈鮮紅色，通常比豬血更淡、更稀。不過零售市場多沒標示，有標示的產品也多僅標示「鴨血」，消費者肉眼根本無法辨別是否有混合其他禽血。

消基會 消費者 火鍋 食安

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