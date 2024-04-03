腸病毒就診數 創10年同期最高

上周全國腸病毒門急診累積六七三二人次，創下近十年以來同期最高，且出現今年首例腸病毒重症個案，為南部七個月大女嬰，所幸順利出院，返家休養。疾管署疫情中心副主任李佳琳提醒，五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，家長務必觀察是否出現重症前兆病徵。

防疫醫師林詠青表示，該名腸病毒重症女嬰於三月中旬因流鼻水、咳嗽等症狀就醫，兩天後出現發燒、嘔吐、呼吸不順、嗜睡伴隨意識不清、肌抽躍、口腔及四肢冒出小水泡等症狀。通報檢驗確認感染腸病毒克沙奇Ａ十型，接受治療後病情改善，已返家休養。

近期實驗室監測顯示，腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇Ａ型為主，今年迄今社區累積五例腸病毒七十一型及一例Ｄ六十八型輕症個案。李佳琳呼籲，如孩子出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等症狀，盡速送到大醫院接受治療。

上周出現今年第二例百日咳確定病例，為中部三個月大女嬰，沒先天疾病，且已接種第一劑的五合一疫苗。林詠青指出，女嬰曾因感染新冠病毒而住院，出院隔天發燒、食欲降低、嘔吐、劇烈咳嗽，嘴唇發紺，再度就醫，所幸治療後，病況穩定已出院。