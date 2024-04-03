聽新聞
test
0:00 / 0:00

腸病毒就診數 創10年同期最高

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
今年腸病毒疫情蠢蠢欲動，4月流行期還未到，看診人數已飆高，台中市衛生局到校園宣導勤洗手。記者趙容萱／攝影
今年腸病毒疫情蠢蠢欲動，4月流行期還未到，看診人數已飆高，台中市衛生局到校園宣導勤洗手。記者趙容萱／攝影

上周全國腸病毒門急診累積六七三二人次，創下近十年以來同期最高，且出現今年首例腸病毒重症個案，為南部七個月大女嬰，所幸順利出院，返家休養。疾管署疫情中心副主任李佳琳提醒，五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，家長務必觀察是否出現重症前兆病徵。

防疫醫師林詠青表示，該名腸病毒重症女嬰於三月中旬因流鼻水、咳嗽等症狀就醫，兩天後出現發燒、嘔吐、呼吸不順、嗜睡伴隨意識不清、肌抽躍、口腔及四肢冒出小水泡等症狀。通報檢驗確認感染腸病毒克沙奇Ａ十型，接受治療後病情改善，已返家休養。

近期實驗室監測顯示，腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇Ａ型為主，今年迄今社區累積五例腸病毒七十一型及一例Ｄ六十八型輕症個案。李佳琳呼籲，如孩子出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等症狀，盡速送到大醫院接受治療。

上周出現今年第二例百日咳確定病例，為中部三個月大女嬰，沒先天疾病，且已接種第一劑的五合一疫苗。林詠青指出，女嬰曾因感染新冠病毒而住院，出院隔天發燒、食欲降低、嘔吐、劇烈咳嗽，嘴唇發紺，再度就醫，所幸治療後，病況穩定已出院。

李佳琳表示，依據以往經驗，台灣每五年就可能出現一波百日咳疫情，家長務必提高警覺。疾管署發言人曾淑慧指出，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，家中如有嬰幼兒，務必按時完成接種。

2015-2024年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖。圖／疾管署
2015-2024年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖。圖／疾管署

腸病毒 醫師

延伸閱讀

今年首例侵襲性b型嗜血桿菌現蹤 沒接種疫苗「3族群」都危險

今年第二例百日咳！ 3個月女嬰染百日咳又中新冠肺炎

今年首例腸病毒重症 7個月大女嬰發燒、嘔吐一度進加護

防範腸病毒威脅 南投宣布為弱勢嬰童免費打疫苗

相關新聞

1~3歲幼兒半數晚睡 愈大愈睡眠不足

衛福部建議學齡前幼兒每天至少需睡滿十一個小時，不過台師大團隊調查發現，幼童晚睡、睡眠不足比率隨年齡成長而增加，其中三歲幼...

消基會抽樣30件 市售鴨血7成混雞血

鴨血為火鍋常見配料，但消基會經兩次採樣發現，卅件樣品中有廿二件驗出雞成分，也就是約有七成三的產品是鴨血混雞血。消基會檢驗...

腸病毒就診數 創10年同期最高

上周全國腸病毒門急診累積六七三二人次，創下近十年以來同期最高，且出現今年首例腸病毒重症個案，為南部七個月大女嬰，所幸順利...

小林紅麴國內11例通報個案 多逾40歲

國內兩家業者進口日本小林製藥紅麴原料，再轉售五十三家廠商，相關產品達一三○種。衛福部食藥署統計，截至昨日累積十一例「非預...

整理包／2024大甲媽祖遶境！盤點日程、路線、禁忌、交管 完整攻略一次掌握

一年一度的台中市大甲媽祖遶境今年擇定4月5日起駕，除了是台灣盛大的宗教活動之一，也被聯合國教科文組織認為是「世界非物質文化遺產」，吸引大規模傳統陣頭及大批信徒隨行。《聯合新聞網》整理了2024年大甲媽祖遶境進香的各類資訊，包含路線行程、行前須知、禁忌、交通管制等，讓有興趣參與盛事的民眾也能共襄盛舉。

健康你我他／吃6大營養素 吹頭髮8分乾

從小被叫黃毛丫頭的我，一直長不成瓊瑤筆下的女主角，擁有一頭烏黑濃密瀑布般的長髮是遙不可及的夢想。媽媽總是安慰說：「頭髮幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。