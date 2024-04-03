用藥安全門／感冒留意服藥間隔 別自行加重劑量

Q：天氣忽冷忽熱，容易受寒抵抗力下降，導致病毒細菌入侵呼吸道，造成發燒、咳嗽、鼻塞、流鼻水等症狀。到醫院看診領取的處方藥，如果太忙漏吃一次，下次服藥時可以一次吃兩份藥嗎？

A：春天氣候變化劇烈，病毒特別活躍，感冒民眾大增，一般人感冒病程約3至10天左右，所以看診時，醫師通常都開3天的藥量，緩解不適症狀。目前開立的處方箋主要是針對呼吸道症狀做控制，能舒緩但不能治癒，重點是多休息、多喝水，增加身體自癒能力。如果已減輕不舒服的感覺，不需要再回診拿藥；若產生新的症狀，就要小心併發症。

許多民眾領藥後，可能因事務繁忙或三餐不正常，沒有按時服用藥物，如果是一般型感冒，漏吃並無大礙，但是千萬別在下次服藥時間自行使用雙倍量。有些人晚餐吃得太晚，與睡前的藥相隔太近，可以選擇睡前服用的藥即可。

平常有服用慢性病藥物的民眾，用藥前最好諮詢藥師是否會藥物互相影響；若有吃中藥調身體，中西醫藥物需隔開2個小時。另外，治療鼻塞、流鼻水的藥物多屬於抗組織胺類，可能會嗜睡，但不影響平常服用的安眠藥。

在用藥部分，一切依藥袋標示規定，有任何問題都可致電詢問藥師，別隨便調整劑量，例如覺得痰多就密集吃化痰藥。除了用藥減緩症狀，建議施打流感及新冠疫苗，提前預防避免多重病毒感染。