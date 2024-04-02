健康6旬翁突中風半癱坐輪椅 高壓氧整合醫療讓他可以走

桃園市1名60歲男子平時身體健康，每年健康檢查無異常，幾月前突然在家裡中風倒下，家人送醫急救，診斷腦中風造成左半側癱瘓，手術後，記憶、語言能力大幅衰退，最近轉至聯新國際醫院做中風整合醫療，該院高壓氧中心主治醫師趙鈞志表示，患者每周2次，每次1小時高壓氧治療搭配復健、針灸多管齊下，逐漸可以緩步行走，重拾健康信心。

聯新國際醫院表示，這位6旬男子平時身體健康，每年做健康檢查，並未發現身體異狀，直到某天突然在家裡中風倒下，家人送醫急救，診斷是腦中風引起左半側癱瘓，術後出現生活無法自理，連記憶、語言能力都大幅衰退，只能依賴輪椅，面對長期復健艱辛、不見好轉效果，該男子身心沮喪，陷入負面情緒，家人鼓勵該男子長期復健，就近轉至該醫院做復健醫療。

趙鈞志表示，該男子面對漫長復健，做很多復健未見改善，尤其長期復健艱辛，讓他對未來治療沮喪，醫療小組依照該男子病情，給予最佳的中風整合醫療治療計畫，包括復健每次1小時高壓氧治療，搭配復健、針灸多管齊下，讓患者逐漸看到健康曙光。