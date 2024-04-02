台灣近六成3歲幼童晚睡 專家：與「家長迷思」有關

根據台灣師範大學與國科會研究團隊研究，台灣3歲幼兒嚴重睡眠不足者已達一成，且晚睡比率偏高，近6成的3歲幼兒晚睡。專家表示，兒童睡眠受「家長作息」高度影響，若晚上睡不著，家長可能讓孩子看平板、看影片，誤以為是學習，但影音刺激對於小孩來說更容易破壞睡眠。

國科會補助「幼兒發展調查資料庫建置計畫」，長期追蹤1至3歲幼兒睡眠狀況，並分析睡眠與發展的關係。調查顯示，1至3歲幼兒晚睡、超過10點就寢比率偏高，1歲晚睡比率達48.3%，2歲之後更達54.3%，到了3歲達到57.8%，可見晚睡比率於3個年齡都在5成上下。

國立嘉義大學幼兒教育學系教授兼研發長葉郁菁指出，孩子的睡眠與「家長作息」高度相關，孩子確實累了會倒頭就睡，但家長若長期晚睡，吃飯時間延後、睡眠時間也延後，孩子晚上經歷就會相當旺盛，作息受到影響。

「幼兒園看見相當多類似案例。」葉郁菁表示，許多孩子都有「周一症候群」，周末跟著家長的作息晚睡晚起，隔天禮拜一要上課就會延遲，常常9點多後才到班上課，上課精神狀況也不好。

葉郁菁說，建議3歲以上小朋友的午睡時間不要超過1小時半，每天要睡眠充足，9點就應該準備就寢；許多家長有迷思，小朋友就寢時間不想睡，讓他們看平板、看影片，以為看影片是一種學習，但3C影音刺激反而影響孩子睡眠品質，類似情形在學齡前幼兒特別嚴重。

兒科醫學會理事、馬偕兒童醫院小兒部資深主治醫師彭純芝則說，兒科醫學會建議，兒童2歲以前盡量不要看螢幕，晚上睡眠時間同時也是生長激素高峰期，直接影響身高發育，建議兒童晚上10點前入睡；若睡眠不足孩子白天的活動量、身心狀況也會受影響，可能導致兒童情緒不穩。

葉郁菁建議，家長可調整作息，10點就陪伴小孩就寢，若需要處理工作或家務，則在孩子睡著後再處理，培養孩子正常作息的時間，讓孩子能夠固定睡眠。彭純芝也說，1歲以下孩子白天也會睡，但白天睡眠時間長，家長就會日夜顛倒，也會累，因此大人作息能夠固定，孩子也可以有穩定睡眠，也對生長激素分泌較好。