快訊

寶林茶室中毒案+1！13歲女童曾吃粿條 30例個案最新狀況曝

出動無人機拍金門二膽島！陸網友囂張嗆「如無人之境」 金防部說話了

寶林茶室中毒案新事證？王必勝曝這一天有去「代班廚師家裡」採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣近六成3歲幼童晚睡 專家：與「家長迷思」有關

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國立嘉義大學幼兒教育學系教授兼研發長葉郁菁表示，許多孩子周末跟著家長作息晚睡晚起，隔天禮拜一要上課就會延遲，常常9點多後才到班上課。本報資料照
國立嘉義大學幼兒教育學系教授兼研發長葉郁菁表示，許多孩子周末跟著家長作息晚睡晚起，隔天禮拜一要上課就會延遲，常常9點多後才到班上課。本報資料照

根據台灣師範大學與國科會研究團隊研究，台灣3歲幼兒嚴重睡眠不足者已達一成，且晚睡比率偏高，近6成的3歲幼兒晚睡。專家表示，兒童睡眠受「家長作息」高度影響，若晚上睡不著，家長可能讓孩子看平板、看影片，誤以為是學習，但影音刺激對於小孩來說更容易破壞睡眠。

國科會補助「幼兒發展調查資料庫建置計畫」，長期追蹤1至3歲幼兒睡眠狀況，並分析睡眠與發展的關係。調查顯示，1至3歲幼兒晚睡、超過10點就寢比率偏高，1歲晚睡比率達48.3%，2歲之後更達54.3%，到了3歲達到57.8%，可見晚睡比率於3個年齡都在5成上下。

國立嘉義大學幼兒教育學系教授兼研發長葉郁菁指出，孩子的睡眠與「家長作息」高度相關，孩子確實累了會倒頭就睡，但家長若長期晚睡，吃飯時間延後、睡眠時間也延後，孩子晚上經歷就會相當旺盛，作息受到影響。

「幼兒園看見相當多類似案例。」葉郁菁表示，許多孩子都有「周一症候群」，周末跟著家長的作息晚睡晚起，隔天禮拜一要上課就會延遲，常常9點多後才到班上課，上課精神狀況也不好。

葉郁菁說，建議3歲以上小朋友的午睡時間不要超過1小時半，每天要睡眠充足，9點就應該準備就寢；許多家長有迷思，小朋友就寢時間不想睡，讓他們看平板、看影片，以為看影片是一種學習，但3C影音刺激反而影響孩子睡眠品質，類似情形在學齡前幼兒特別嚴重。

兒科醫學會理事、馬偕兒童醫院小兒部資深主治醫師彭純芝則說，兒科醫學會建議，兒童2歲以前盡量不要看螢幕，晚上睡眠時間同時也是生長激素高峰期，直接影響身高發育，建議兒童晚上10點前入睡；若睡眠不足孩子白天的活動量、身心狀況也會受影響，可能導致兒童情緒不穩。

葉郁菁建議，家長可調整作息，10點就陪伴小孩就寢，若需要處理工作或家務，則在孩子睡著後再處理，培養孩子正常作息的時間，讓孩子能夠固定睡眠。彭純芝也說，1歲以下孩子白天也會睡，但白天睡眠時間長，家長就會日夜顛倒，也會累，因此大人作息能夠固定，孩子也可以有穩定睡眠，也對生長激素分泌較好。

睡眠時間

延伸閱讀

2024癌症論壇／癌友感染死亡風險高 專家：注意「這幾種」預防方法

俄再徵15萬兵 美專家悲觀：烏難擋人海戰術

蘿蔔糕、年糕表面冒2狀態已經壞了！專家嚴厲警告：就算「切掉發霉」處也不能吃

上市即熱賣！日專家：小米汽車如同蘋果iPhone問世

相關新聞

是你嗎？安卓用戶花30元買App中千萬 統一發票1-2月中獎清冊出爐

財政部今日公布統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎開出12張，200萬元特獎發票開出14張。最幸運的在台北市信義區花30...

你吃的鴨血不是鴨血？ 消基會：市面產品逾7成混「牠」的血

台灣人愛吃火鍋，鴨血更是不可缺少的配菜，但消基會調查指出，經採樣結果發現，30件樣品中，逾7成樣品含雞血成分，主因為「純...

今年首例腸病毒重症 7個月大女嬰發燒、嘔吐一度進加護

近期腸病毒疫情持續上升，全國腸病毒門急診人次寫近十年同期新高。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年出現首例腸病毒重症個案...

昨才放寬農藥殘留 今爆472.2公斤日本草莓農藥超標

又有日本草莓違規，衛福部食藥署今天公布，邊境再度檢出日本草莓農藥違規，共472.2公斤全數退運或銷毀；食藥署昨起修正「農...

清明連假國道車潮明起湧現 重點預警路段、管制一次看

清明連假（4月4日至7日）將至，高速公路局預測重點壅塞路段及時段，明天國1南向楊梅-頭份、國3南向中和-關西晚間6點至1...

用路人注意！國5清明連假第2天首實施北上高乘載 下午1點就管制

因應清明節連假龐大返鄉及旅遊人潮，國5北上高乘載管制首次提早到連假的第二天（星期五）就實施，也就是清明連假4天中，國5就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。