是你嗎？安卓用戶花30元買App中千萬 統一發票1-2月中獎清冊出爐

財政部今日公布統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎開出12張，200萬元特獎發票開出14張。最幸運的在台北市信義區花30元買Google應用程式，以及台東農會附設農民購物中心卑南站買巧克力跟檸檬Ｃ錠都中千萬獎金；200萬的超級幸運兒在統一超商台南市第十八分公司，僅花35元買食品。

賦稅署官員表示，今年1、2月期統一發票中獎號碼已於3月25日下午開出，千萬特別獎中獎號碼為「16620962」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「50008017」。排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為12張及14張。

另外，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「73705743」、「90315047」、「10604429」。本期領獎期間為113年4月6日至113年7月5日。

官員指出，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。