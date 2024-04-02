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癌症化療痛苦不堪想放棄 轉介中醫調整撐過療程

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮為病人把脈診斷。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮為病人把脈診斷。記者簡慧珍／攝影

癌症病人化療後絕大多數全身不舒服，口乾舌燥、食欲盡失是常見症狀，衛福部彰化醫院把病人轉介中醫科，搭配中藥調整，改善食不知味、全身燥熱疼痛不適感，多數患者撐過化療過程繼續抗癌

衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮今表示，58歲張姓婦人罹患乳癌二期，手術切除腫瘤後接受化療，張婦全切左乳和左腋下淋巴，以為術後身體狀況應該越來越好，沒想到每次化療後疲憊不堪，還有沒胃口、拉肚子、胸悶、呼吸急促、手足麻木、左上肢腫脹、口乾舌燥等副作用，她告訴醫師不想再化療。

43歲鍾姓男子確診鼻咽癌三期，第一次化療後就吃不下、睡不著、全身燥熱、噁心、嘔吐、疲倦，味覺、嗅覺都不一樣，甜食變苦，每種食物像腐壞了，而且白血球下降讓他自覺撐不過化療。

黃鋒榮為張婦開立參苓白朮散、清心蓮子飲來補氣健脾及益氣養陰，佐以白花蛇舌草、半枝蓮達到清熱退火的功效，並抑制腫瘤增生，提高化療效果。張婦服用中藥1個月後，化療副作用持續消退，已順利完成化療。

鍾男服用黃鋒榮開立的黃連阿膠湯、竹葉石膏湯、沙參麥冬湯、參苓白朮散、清心蓮子飲等藥方，達到補中益氣及扶正祛邪的效果，副作用慢慢消失，鍾男完成化療也恢復求生意志。

黃鋒榮說，化療或放射線治療是熱毒，在破壞癌細胞的同時也破壞周圍細胞，造成很多副作用，中藥可輔佐使用，幫助病人減輕副作用，讓白血球下降情況變好，並在抗癌過程中根據體質和病情變化可做處方調整，讓患者增強抵抗力，長期抗癌。

中藥 中醫 抗癌

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