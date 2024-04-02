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被叮咬快就醫！清明郊區掃墓防恙蟎 桃衛生局：不醫治死亡率最高6成
桃園市衛生局今天下午表示，清明連假將至，民眾郊外掃墓祭祖，要注意容易遭恙蟎叮咬而罹患恙蟲病。依據衛福部疾病管制署監測資料顯示，今年至4月2日，全國共計確診32例，其中桃園市確診4例，提醒民眾在掃墓或從事戶外活動時，穿好長袖衣褲、手套及長靴、長筒襪等保護性衣物，並可將褲管紮入襪內做好自我防護，以免遭恙蟎附著叮咬感染恙蟲病。
衛生局說明，台灣全年皆有恙蟲病例發生，歷年通報數4、5月開始呈現上升，6、7月達高峰。恙蟎體型小，多孳生在草叢環境中，伺機叮咬經過的動物或人類，桃園今年4例確診病例，都與爬山或從事農作的活動有關，後來出現頭痛、畏寒、起紅疹的症狀，就醫後皆已恢復健康。提醒被恙蟎叮咬感染後潛伏期平均為1至2個星期，病人會出現持續性高燒及起紅疹的症狀，且恙蟎叮咬處可能會出現焦痂，早期發現經抗生素等藥物治療，死亡率不到1%；但若未經妥善治療，死亡率最高可達6成，千萬不要錯過就診的時機。
衛生局呼籲，民眾清明掃墓或到郊外踏青時，應做好防護措施，盡量穿著淺色長袖衣褲，並於衣物及皮膚裸露部位塗抹衛生福利部核可成分的防蚊液含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin），返家後則應盡快沐浴更衣，避免恙蟎附著叮咬。如有出現疑似恙蟲病症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊史或有無出入草叢等暴露史，以利醫師及時診斷治療，相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線0800033355洽詢。
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