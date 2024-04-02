被叮咬快就醫！清明郊區掃墓防恙蟎 桃衛生局：不醫治死亡率最高6成

桃園市衛生局今天下午表示，清明連假將至，民眾郊外掃墓祭祖，要注意容易遭恙蟎叮咬而罹患恙蟲病。依據衛福部疾病管制署監測資料顯示，今年至4月2日，全國共計確診32例，其中桃園市確診4例，提醒民眾在掃墓或從事戶外活動時，穿好長袖衣褲、手套及長靴、長筒襪等保護性衣物，並可將褲管紮入襪內做好自我防護，以免遭恙蟎附著叮咬感染恙蟲病。

衛生局說明，台灣全年皆有恙蟲病例發生，歷年通報數4、5月開始呈現上升，6、7月達高峰。恙蟎體型小，多孳生在草叢環境中，伺機叮咬經過的動物或人類，桃園今年4例確診病例，都與爬山或從事農作的活動有關，後來出現頭痛、畏寒、起紅疹的症狀，就醫後皆已恢復健康。提醒被恙蟎叮咬感染後潛伏期平均為1至2個星期，病人會出現持續性高燒及起紅疹的症狀，且恙蟎叮咬處可能會出現焦痂，早期發現經抗生素等藥物治療，死亡率不到1%；但若未經妥善治療，死亡率最高可達6成，千萬不要錯過就診的時機。