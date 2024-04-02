失智者走失被害妄想暴力日增 醫護籲家屬注意初期症狀

台灣失智者越來越多，許多不斷走失、被害妄想、罵人甚至打人。奇美醫院與失智共照中心等機構今天辦個案處置經驗分享活動，提醒家有長輩民眾發現初期失智症狀，就立即聯絡醫療院所求助，較能防範未來發生讓人遺憾狀況。

2023年衛福部「失智症精神問題行為(BPSD)調查」，發現失智者出現「問題行為症狀」機率高達66%，照顧者常無法負荷、將人「外送」住宿型機構。發病年齡多60歲以上，但60歲以下患者漸增。

奇美綜合長照機構督導高金盆指出，問題行為通常有情感性、行為症狀、精神病等三大類症狀：常造成與家人爭執、照顧者負荷過大身心俱疲，不熟照顧技巧易崩潰、甚至釀成家庭悲劇。

奇美醫院失智共同照護中心個案管理師吳淑媛說，很多失智問題行為常讓人覺得「很盧」、不講道理，此時照顧者應避免與其爭執，而是採取接納、順勢而為方式，透過引導對話轉移注意力。

例如：失智者認為枕頭有蟲，每天都要洗枕頭，可溝通表示會幫忙洗，再給另一個枕頭。必須避免爭辯，安撫其不安情緒。

吳淑媛建議根據失智者專長興趣，導入相關照護措施例如：寵物治療、電子寵物陪伴、娃娃治療或粉彩塗鴉、手作創作等「藝術治療」。專業機構還會提供園藝、懷舊、活動、音樂、芳香等治療，讓他們沈浸在愉快氣氛中，有助緩解混亂、遊走、躁動不安情緒困擾。

高金盆表示，失智者遊走是最常見、令人擔心的問題，避免走失、進入不安全環境造成意外傷害甚至生命危險，是照顧最常面臨困難。建議照顧者除居家環境安全，可申請失智手鍊或戴衛星定位(GPS)手錶降低走失。除配合醫師治療、定期運動，參與日照、據點、關懷中心等團體活動更重要，可延緩失智進展，也降低照顧者壓力。

奇美表示，長照團隊致力提供專業多元照護服務，不論失智共照、社區整合型服務、居家服務、日間照顧、家庭照顧者支持據點，大家合作希望照護措施介入，改善失智問題行為。相關費用政府有補助。

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