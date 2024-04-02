肉眼怎分辨？市售鴨血逾7成混雞血 消基會籲強化2作法

台灣人吃火鍋不可缺少鴨血，但經消基會2次採樣後發現，30件樣品有22件驗出雞成分，約有7成3鴨血混雞血。消費者文教基金會檢驗長凌永健表示，由於雞較便宜、鴨血供不應求，因此才會有混合情況，消費者肉眼辨識有難度，呼籲政府應加強標示。

凌永健說明，目前查不到雞血、鴨血、豬血的單價，但可以查到雞肉、鴨肉、豬肉的單價，雞肉最便宜，其次是鴨肉，豬肉最貴，推估是因經濟因素，加上需求量大，鴨血不夠多，因此才會混合雞血。

凌永健指出，豬血通常呈深紅色，質地可能相當濃稠；鴨血的顏色比雞血深，但比豬血淺，可能帶有紫色色系；雞血通常呈鮮紅色，通常比豬血更淡、更稀。

但凌永健坦言，零售市場多沒標示，有標示的產品也多僅標示「鴨血」，消費者在選購時，肉眼根本無法認出到底哪個產品是純鴨血、哪個有混合禽血，這也凸顯標示的重要性。

至於鴨血混合其他禽血是否會增加食安問題？凌永健表示，只要製程都符合衛生標準其實沒有食安疑慮，但認為應讓消費者了解鴨血是否混合其他禽血，呼籲主管機關除應加強抽驗，另也建議業者在鴨血製作過程中，若混合其他禽血，務必標示為「水血」、「禽血」、「鴨血（水血）」、「鴨血（禽血）」、「鴨血（含雞血）」等，避免誤導消費者，鴨血加工商品的鴨血原料來源，業者也須把關並正確標示。