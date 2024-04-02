新冠疫情脫離流行期 高風險族群4月9日起免費打XBB追加劑

新冠疫情脫離流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，綜合考量新冠死亡個案、口服抗病毒藥物、健保門急診等指標國內疫情下降且已脫離流行期。另外，4月9日起，提供65歲以上民眾等高風險族群將提供第2劑新冠XBB疫苗。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內新冠疫情上周（3月26日到4月1日）新增262例本土確定病例，較前一周（3月19日至25日）新增281例下降；另上周新增49例死亡病例，較前一周新增53例下降。

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1（94%）為多，其次為BA.2.86（4%）、及EG.5（2%）；境外檢出病毒株以JN.1（90%）為多，其次為BA.2.86（10%）。

疾管署發言人曾淑慧指出，為提升感染新冠後易發生重症或死亡之高風險族群免疫保護力，預定自今年4月9日起，高風險族群接種第2劑新冠XBB疫苗，可在莫德納和Novavax擇一廠牌接種（可與第1劑不同廠牌），並與前1劑間隔至少12周，即84天。

高風險族群包含65歲以上民眾、55到64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全及免疫低下患者，如正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化療或放療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者。

國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種240.7萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計214萬人次，Novavax XBB疫苗累計26.8萬人次，全國接種率10.15%。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約359.2萬劑、Novavax XBB疫苗約11.4萬劑，由於國內外新冠疫情持續，仍具傳播風險，莫德納及Novavax兩種廠牌均安全有效，可對抗目前主流變異株，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，不要因曾感染過新冠、曾接種原始株或雙價疫苗而輕忽疫情侵襲威脅，請盡速前往接種新冠XBB疫苗，提升保護力。

流感疫情在第13周（3月24日到3月30日）門急診類流感就診人次為9.4萬人次，雖較前一周下降，但仍為近十年同期次高；多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主，疫情傳播風險持續。