今年第二例百日咳！ 3個月女嬰染百日咳又中新冠肺炎

疾管署公布今年第2例百日咳確定病例，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，依據我國經驗，約五年會有一個百日咳疫情循環，而去年多國的百日咳疫情都在升溫，我國今年亦出現第二例病例；呼籲家長有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

今年第二例百日咳病例，疾管署防疫醫師林詠青指出，該個案中部3個月大女嬰，沒有先天疾病並且有接種第一劑的五合一疫苗；女嬰曾經因為新冠病毒感染住院，出院後出院後隔天後出現發燒、食慾降低、嘔吐，及劇烈咳嗽後嘴唇發紺而就醫治療，經採檢通報後於3月26日確診，個案因病況穩定已於3月24日出院。同住家人3人，其中2名出現疑似症狀，均已安排採檢及預防性投藥評估並進行健康監測至4月15日。

依據疾管署監測資料顯示，國內今（2024）年累計2例百日咳確定病例，2019年至2023年同期百日咳病例數分別為19、4、0、0、0例，每年累計病例數為0至32例，多為3個月以下嬰兒（佔51%），其次為20歲以上病例（佔36%）。李佳琳說，我國狀況並未有國際間嚴峻，疫情期間病例並不多，2009年最多一年達到90人。

李佳琳指出，全球多國百日咳疫情自去年起升溫，於近期劇升，中國截至2月累計3萬2380例，其中13例死亡，為去年同期近23倍，病例數為近10年來同期最高；菲律賓今年截至3月16日累計568例，其中40例死亡，病例數為去年同期近20倍。另捷克、荷蘭、丹麥、西班牙、瑞典、挪威等國病例數自去年中以來持續上升。

歐盟CDC提醒該疾病每3至5年會發生周期性疫情高峰， 目前疫情已影響所有年齡層，其中以15-19歲族群為多，呼籲應加強落實嬰幼兒接種，以避免衍生重症風險。

疾管署發言人曾淑慧表示，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。林詠青表示，至少要打到第三劑疫苗才會有比較完整的保護力。

此外，由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以下嬰幼兒，曾淑慧建議，女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28-36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

疾管署提醒，民眾如計畫至流行地區，建議行前向旅遊醫學門診醫師諮詢，評估百日咳成份疫苗之接種需求，旅途中避免至擁擠的公共場所，適時配戴口罩，尤其嬰兒及幼兒出國前，務必事先完成疫苗的基礎接種，並視需要，再追加接種1劑，如發現百日咳疑似症狀應儘速就醫，及時診斷及接受治療。另可至疾管署網站「國際旅遊與健康」專區，了解目的地國家近期流行疫情、建議預防措施。