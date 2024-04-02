太魯閣事故3周年 王國材：家屬化悲痛為力量助台鐵改革

今天是台鐵408車次太魯閣號事故三周年，台鐵公司首次在事發地點舉辦追思音樂會。交通部長王國材表示，很多罹難者家屬化悲痛為力量，協助台鐵公司化，在安全改革的路上會持續往前走。罹難者家屬說，雖然沒辦法看到立即成效，只要台鐵願意傾聽民眾意見、解決問題，相信台鐵會愈來愈好。

今天上午台鐵公司在太魯閣號事故發生地點旁舉行追思音樂會，約有50名家屬參與，現場搭建淡紫色棚架，活動主題為「愛‧詠不停息」。在上午9時28分，EMU3000列車經過鳴笛致意，家屬手拿玫瑰花緬懷，在現場留言板上有許多家屬書寫思念與鼓勵的字句，還有外籍神父到現場為外籍罹難者祝禱。

王國材指出，太魯閣事件已三周年，很多罹難者家屬化悲痛為力量，協助台鐵改革，包括台鐵在1月公司化，這是台鐵安全改革的重要起點，非常感謝所有罹難者的家屬，在這段時間提供很多的建議，「覺得非常感激，也很感動」，交通部與台鐵必須在安全改革的路上持續往前走。

罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君說，社會大眾對台鐵的期待非常高，太魯閣罹難家屬不斷的努力及與台鐵的溝通下，在這一年來，確實看到台鐵有文化上的改變，願意傾聽家屬與民間的諫言，彼此溝通對話、採納意見，應該要給予肯定，希望大家繼續監督，讓整體台鐵安全再往前進。

秦姓家屬說，今天參與追思會，主要想鼓勵所有的家屬走出來，一起監督台鐵有沒有確實改革。台鐵公司化只是開始不是結束，大家都知道台鐵是龐大的組織，公司化後立即看到改變或許很難，只要台鐵願意開放與大家合作，願意傾聽民眾意見、解決問題，相信台鐵會愈來愈好。