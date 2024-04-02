快訊

進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

棒球／3月剛接高苑兵符 王維中恩師鄭英俊賽前猝逝享壽67歲

癌末重病贈與妻子100張台積電！ 律師喊「千萬毋湯」：不能節稅還賠錢

太魯閣事故3周年 王國材：家屬化悲痛為力量助台鐵改革

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
過去為台鐵包商李義祥在3年前於該斜坡停放車輛，導致車輛滑落引發事故，現在早已裝設護欄。記者王思慧／攝影
過去為台鐵包商李義祥在3年前於該斜坡停放車輛，導致車輛滑落引發事故，現在早已裝設護欄。記者王思慧／攝影

今天是台鐵408車次太魯閣號事故三周年，台鐵公司首次在事發地點舉辦追思音樂會。交通部長王國材表示，很多罹難者家屬化悲痛為力量，協助台鐵公司化，在安全改革的路上會持續往前走。罹難者家屬說，雖然沒辦法看到立即成效，只要台鐵願意傾聽民眾意見、解決問題，相信台鐵會愈來愈好。

今天上午台鐵公司在太魯閣號事故發生地點旁舉行追思音樂會，約有50名家屬參與，現場搭建淡紫色棚架，活動主題為「愛‧詠不停息」。在上午9時28分，EMU3000列車經過鳴笛致意，家屬手拿玫瑰花緬懷，在現場留言板上有許多家屬書寫思念與鼓勵的字句，還有外籍神父到現場為外籍罹難者祝禱。

王國材指出，太魯閣事件已三周年，很多罹難者家屬化悲痛為力量，協助台鐵改革，包括台鐵在1月公司化，這是台鐵安全改革的重要起點，非常感謝所有罹難者的家屬，在這段時間提供很多的建議，「覺得非常感激，也很感動」，交通部與台鐵必須在安全改革的路上持續往前走。

罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君說，社會大眾對台鐵的期待非常高，太魯閣罹難家屬不斷的努力及與台鐵的溝通下，在這一年來，確實看到台鐵有文化上的改變，願意傾聽家屬與民間的諫言，彼此溝通對話、採納意見，應該要給予肯定，希望大家繼續監督，讓整體台鐵安全再往前進。

秦姓家屬說，今天參與追思會，主要想鼓勵所有的家屬走出來，一起監督台鐵有沒有確實改革。台鐵公司化只是開始不是結束，大家都知道台鐵是龐大的組織，公司化後立即看到改變或許很難，只要台鐵願意開放與大家合作，願意傾聽民眾意見、解決問題，相信台鐵會愈來愈好。

家屬委任律師陳孟秀說，發生這麼大的事故，除了李義祥與移工華文好，台鐵被追究的責任非常低，應該起訴地方負責人。現在案件在二審審理中， 希望二審能夠透過各種方式還原事故本質，應該負責任的人確實負起責任。另外，目前死者家屬都與台鐵和解，有5位傷者家屬提出告訴。

今天上午台鐵公司在太魯閣號事故發生地點旁舉行追思音樂會，約有50名家屬參與，家屬手拿玫瑰花緬懷。記者王思慧／攝影
今天上午台鐵公司在太魯閣號事故發生地點旁舉行追思音樂會，約有50名家屬參與，家屬手拿玫瑰花緬懷。記者王思慧／攝影
今天是台鐵408車次太魯閣號事故三周年，台鐵公司首次在事發地點舉辦追思音樂會，約有50名家屬參與。記者王思慧／攝影
今天是台鐵408車次太魯閣號事故三周年，台鐵公司首次在事發地點舉辦追思音樂會，約有50名家屬參與。記者王思慧／攝影
今天台鐵公司在太魯閣號事故發生地點旁舉行追思音樂會，約有50名家屬參與，現場搭建淡紫色棚架，活動主題為「愛‧詠不停息」。記者王思慧／攝影
今天台鐵公司在太魯閣號事故發生地點旁舉行追思音樂會，約有50名家屬參與，現場搭建淡紫色棚架，活動主題為「愛‧詠不停息」。記者王思慧／攝影

台鐵公司化 太魯閣

延伸閱讀

太魯閣號事故追思會 家屬和民眾肯定台鐵公司化

陸客缺席…來台旅客數下修 交長坦言對岸不開放自由行態度比預期堅定

【重磅快評】王國材愛說笑 請先摸清邱太三的態度吧

影／下修觀光客來台人次 王國材：陸方態度比預期堅定

相關新聞

國內累計11起小林紅麴通報 食藥署曝「通報患者症狀」

日本小林製藥紅麴保健食品，爆出多起食用後出現腎臟疾病問題，甚至有5人死亡，國內有業者曾輸入該公司原料，截至今天上午，陸續...

昨才放寬農藥殘留 今爆472.2公斤日本草莓農藥超標

又有日本草莓違規，衛福部食藥署今天公布，邊境再度檢出日本草莓農藥違規，共472.2公斤全數退運或銷毀；食藥署昨起修正「農...

衛福部發錢留人 研修醫師最多補3萬、專責醫師加薪2000

兒童節前夕衛福部宣布兒童醫療照顧利多計畫，包含兒科住院醫師津貼、兒科重難罕症研究津貼、小兒外科研修補助、核心醫院重難罕症...

今明高溫炎熱飆36度 清明連假起變天恐連5天有雨

中央氣象署表示，鋒面遠離，今明各地天氣穩地、高溫炎熱，西半部可達33、34度，氣象署今也發布高溫資訊，台南、高雄可能有3...

勿讓「深度節電」淪為口號 立委環團籲盡速修正能管法

電價調漲為近期關注焦點，能源效率的提升成為更重要課題，民進黨立委洪申翰今召開「能源三法缺一法 能管法修起來」記者會指出，...

太魯閣事故3周年 王國材：家屬化悲痛為力量助台鐵改革

今天是台鐵408車次太魯閣號事故三周年，台鐵公司首次在事發地點舉辦追思音樂會。交通部長王國材表示，很多罹難者家屬化悲痛為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。