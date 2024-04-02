勿讓「深度節電」淪為口號 立委環團籲盡速修正能管法

電價調漲為近期關注焦點，能源效率的提升成為更重要課題，民進黨立委洪申翰今召開「能源三法缺一法 能管法修起來」記者會指出，能源三法中，對於管理能源效率、節電最重要的「能源管理法」遲未修正，呼籲經濟部及行政院盡速提出修法草案，落實準總統賴清德競選時喊出「深度節電」的政見。

台灣環境規畫協會理事長趙家緯表示，能管法是與一般民眾日常生活中最息息相關的能源法規，過去2周電價議題討論很多，卻很少人提到能管法與能源效率的重要性。

趙家緯指出，能源法修法須從「資訊揭露」、「深度查核」等2面向推進。能管法為台灣能源效率規範的基石，包含冷氣不外洩、節能1％等規定多出自於此，但因母法未設計資訊揭露機制，導致目前違反相關節能規範的業者不會被揭露，難以藉由公眾監督、產業鏈客戶壓力來加速節能行動；深度查核部分則建議參考歐盟近年作法，包含加強能源查核力道、產業一定投資回收年限內的節能措施、強制導入能源管理系統等。

能源轉型推動聯盟發言人陳詩婷說，聯盟長期舉辦能源政策評比過程中，發現各地方政府用電數據的取得與應用，是許多縣市規畫節電政策時的一大困境，因此呼籲應建立用電資料公開的法源，才能進一步提升地方治理能力。

陳詩婷認為，現行法中只針對800kW的用電大戶納管範疇過於狹隘，幾乎形同虛設，不符合多數縣市的產業特性缺乏管制工具與輔導資源，盼透過修法協助地方政府，突破用電大戶能源管理上的限制，深化與地方政府共同協力的節電治理機制；另建議能源署應在補助計畫更明確的引導地方政府，以科學化的用電數據分析作為節電策略擬定的基礎，並發展更多具有實證基礎的關鍵績效指標。

主婦聯盟基金會專員唐偉傑則強調，應加強對住宅和商業部門的節能配套措施。加速裝設智慧電錶，協助民眾有效掌握用電狀況，透過智慧化監控管理聰明節能。

台灣能源技術服務產業發展協會副理事長杜威達提出3點呼籲，包含節電與綠電一樣重要，用電大戶責任更大，且應讓每年能源密集度改善目標從2％提升至4％；節能減碳與扶持產業不僅是中央責任，地方政府應編列足夠預算，帶頭示範投入「節能績效保證合約（ESPC）」。

另外，COP28呼籲「深度節能」，因此單靠補助換設備已經是過時觀念，未來應走向「系統節能」時代，透過能管法修法，帶動專業證照與量測證照，落實深度節能。

洪申翰表示，俄烏戰爭爆發後，全球能源價格大漲，各國更重視能源使用效率；去年COP28倡議2030年前，能源效率翻倍、再生能源3倍決議，準總統賴清德競選期間也將「深度節能」列為重要政見，不應淪為口號。

洪申翰說，能源三法中的「電業法」、「再生能源發展條例」均已進行大幅修訂，唯獨對於管理能源、節能最為重要的「能管法」遲未修正，近期台灣電價調漲，更應藉此全面檢視及加強提升能源措施，呼籲經濟部及行政院應盡速將能管法修法草案送進立院審議。