大人小孩FUN連假 訂台灣大HBO GO強片看到飽再抽東京哈利波特影城遊

迎接即將到來的連假假期，以及孩子們最愛的兒童節，串流平台紛紛推出優惠，邀請大人小孩一起追劇同樂。

即日起至4月30日，用戶申辦台灣大HBO GO方案，最低月付90元起，另有每月95元的季訂方案，以及每月150元月訂方案，且單一帳號最多可分享至10個裝置，隨時觀賞HBO及Max原創影集、好萊塢票房鉅片與全球知名IP內容，活動期間申辦指定方案還可抽價值8萬元的3天2夜「東京華納兄弟哈利波特影城」雙人遊。連假期間，HBO GO首推上線連續3週蟬聯台灣票房冠軍的《不可能的任務：致命清算第一章》、由鬼才導演魏斯·安德森編劇指導《小行星城》、影后凱特溫絲蕾主演的現代政治劇影集《強權之末》、以及充滿歌舞魔幻的《旺卡》，和大人小孩都喜愛的動畫片《忍者龜：變種大亂鬥》、《DC超級寵物軍團》等，陪伴全家輕鬆過連假。

MyVideo則是推出「童樂會 FUN連假」活動，即日起至4月7日，最低29元即可收看廣受歡迎的《汪汪隊立大功》、《巧虎》等IP電影版。此外，4月30日前，MyVideo 30天豪華月租買1送1，不僅可看到搶先全台上架的《汪汪隊立大功 第十季》，還有機會得到風靡全球的Moonbug知名IP系列周邊商品玩具。大人們也有間諜動作喜劇片《機密特務：阿蓋爾》搶先版，以及擴大蜘蛛人宇宙的漫威最新電影《蜘蛛夫人》搶先版，吳宇森相隔20年推出的美國動作片《無聲夜》，台灣首部入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎的《金門》等強片，趁著連假看起來。

想看點不一樣的，Apple TV+的「親子專區」為各年齡層的兒童提供娛樂與具有教育意義的原創內容，連假首推真人動畫《絨毛兔》，改編自全球暢銷童書，帶來一個無條件的愛與魔力的故事，療癒又暖心。《史努比開心呈獻：友你真好，富蘭克林》則是聚焦於《花生漫畫》中第一位黑人角色富蘭克林。故事描述富蘭克林為了結交朋友而參加皂飛車比賽，並與查理布朗搭檔合作。在製作皂飛車的過程中，兩人逐漸建立起友誼與克服挑戰的過程。