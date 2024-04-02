清明連假將至…掃墓有13大民俗注意事項別忘了

「清明節」是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，今年清明節是4月4日，各縣市警局都已預期會有返鄉掃墓人潮，提前部署相關交通疏導計畫，命理師楊登嵙說，掃墓不一定要在4月4日，也可提前祭祖，不過要注意，時間必須在下午3時前完成。

命理師楊登嵙說，現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，不必鋤草、補土，所以提前清明掃墓不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜先人，想去就去，但最好在下午3點之前，不過仍有些民俗習慣需要留意，分述如下。

一、掃墓時間：

掃墓時間最好是在早上5點後，下午3點前，完成清明拜山活動，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

二、祭拜供品：

準備先人生前喜歡吃的東西，白色菊花是最適合的，帶刺的花朵不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜；鳳梨、香蕉（台語：亡者一直來）不宜祭拜祖先，葡萄、龍眼一整串的也不宜，以免一整串不詳發生，但剪開就沒關係，而這些水果祭拜神明卻很好。

三、穿著不宜大紅大黑：

盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝；全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。

四、孕婦不宜掃墓：

墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。

五、7歲以下不宜掃墓：

7歲以下小孩因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。

六、重症患者不宜掃墓：

重病患者，大病初癒或剛結束手術等人，因免疫力低下，元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

七、經期來不可踩在墓塚之上：

女性經期來不可踩在墓塚之上，以免對自己及祖先產生負面影響。

八、禁止嘻笑怒罵、大聲喧嘩：

墓地是陰靈的安居之所，故不可嘻笑怒罵、大聲喧嘩，口出穢語，亂跑亂跳，隨處小便，這樣做不單對自己的先人不尊敬，更對附近的靈體構成滋擾。

九、不可褻瀆亡者：

對亡者的美醜或墓穴設計品頭論足，會被視為褻瀆，很可能會惹一身麻煩回家。

十、不能踐踏別人墳墓：

不能踐踏別人墳墓，若因無通道，必須踩到別人墳墓，盡量要走邊緣，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，視為大不敬，易招惹亡靈。

十一、不宜照相時將其他墳墓拍進畫面：

謹慎在先人墓地照相，無論是掃墓者自身合影，還是掃墓者與墓地合影，不宜照相時將別人家的祖先、牌位、墓碑等也入鏡，侵犯到其他人。

十二、不宜直呼名字：

不要直呼全名，叫綽號或偏名，以免被邪穢干擾。

十三、掃墓後洗淨：

墓園區較陰，有晦氣，細菌也較多，掃墓結束後進家門前要先到附近公廁洗淨雙手及鞋子上的泥土，回家後也要立刻換衣，千萬不要讓掃墓穿的衣服放過夜，汙染家中好氣場。如果掃墓中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家，掃墓回家後身體不適，要到廟裡求淨符淨身，情況嚴重要請法師處理。