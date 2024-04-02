健康你我他／妻選高價洗髮乳 護夫疼子不馬虎

俗話說：「皇帝不急，急死太監」，婚後和嬌妻第一次上大賣場購買生活用品，她竟然為我拿了兩瓶宣稱能防止掉髮，並幫助頭髮再生的知名品牌洗髮乳。甭說我從未想過三千煩惱絲的問題，而且我只是個中產階級的勞工，不僅有房貸和車貸要繳，那瓶洗髮乳價格還高於一般洗髮精的三倍以上，有點要了我的命啊。

但猶豫只有兩秒鐘，因為我理解老婆用心良苦，理由很可能是岳父大人在壯年時便童山濯濯，她擔心我再過幾年，便會和老丈人切磋「頂上功夫」，卻不知家父66歲飛往天國之際，依舊是滿頭黑髮。內人是護理師，相較於街頭巷尾的傳統偏方，譬如塗抹生薑、蜂蜜或酸醋等，寧可相信科學，覺得可信度較高。

使用那款洗髮乳保養我的頭髮將近20年，雖然我的頭髮絲毫不減，但到底有沒有效，畢竟人生無法重來一遍，沒得比較便不得而知。

年過半百，除了馬齒徒增，白髮也占滿髮梢，此時內人不再憂慮她的老公是否會變成禿子，而是要求染髮，以免看起來老態龍鍾。至於那罐保養型洗髮乳的專屬，立刻轉移到剛成年的寶貝兒子頭上。

一個愛妻也是慈母，擔心老公在前，照顧兒子於後，才是我家的珍寶。我感覺幸福絕頂，真心感謝她。