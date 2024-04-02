聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／妻選高價洗髮乳 護夫疼子不馬虎

聯合報／ 文／南豐（中市南屯）
妻子關心先生的三千煩惱絲。圖／南豐提供
妻子關心先生的三千煩惱絲。圖／南豐提供

俗話說：「皇帝不急，急死太監」，婚後和嬌妻第一次上大賣場購買生活用品，她竟然為我拿了兩瓶宣稱能防止掉髮，並幫助頭髮再生的知名品牌洗髮乳。甭說我從未想過三千煩惱絲的問題，而且我只是個中產階級的勞工，不僅有房貸和車貸要繳，那瓶洗髮乳價格還高於一般洗髮精的三倍以上，有點要了我的命啊。

但猶豫只有兩秒鐘，因為我理解老婆用心良苦，理由很可能是岳父大人在壯年時便童山濯濯，她擔心我再過幾年，便會和老丈人切磋「頂上功夫」，卻不知家父66歲飛往天國之際，依舊是滿頭黑髮。內人是護理師，相較於街頭巷尾的傳統偏方，譬如塗抹生薑、蜂蜜或酸醋等，寧可相信科學，覺得可信度較高。

使用那款洗髮乳保養我的頭髮將近20年，雖然我的頭髮絲毫不減，但到底有沒有效，畢竟人生無法重來一遍，沒得比較便不得而知。

年過半百，除了馬齒徒增，白髮也占滿髮梢，此時內人不再憂慮她的老公是否會變成禿子，而是要求染髮，以免看起來老態龍鍾。至於那罐保養型洗髮乳的專屬，立刻轉移到剛成年的寶貝兒子頭上。

一個愛妻也是慈母，擔心老公在前，照顧兒子於後，才是我家的珍寶。我感覺幸福絕頂，真心感謝她。

洗髮 老公 頭髮

延伸閱讀

寶林茶室1人「猛爆性酸中毒不治」新光醫曝搶救過程：沒遇過如此嚴重個案

寶林茶室66歲男不治 女兒發聲：不能讓父親死得不明不白

租賃公司高利放款小白 子債父償問題越來越嚴重

獨／阻斷租賃公司高利放款消費者 大型行庫將採取三大行動

相關新聞

台灣百年升溫1.5℃ 加劇極端氣候

極端氣候頻繁，交通部指出，過去百年來，台灣地區溫度上升約攝氏一點五度，未來天候整體趨勢，推估冬季變短、夏季變長、春雨減少...

清明連假 6大城際道路易塞車

四天清明連假後天展開，交通部公路局表示，掃墓祭祖車潮集中於周四上午，周四至周六預估將湧現觀光旅遊車潮，周六下午至下周日則...

交長王國材：對陸客來台看不到曙光

交通部觀光署原定今年達一千兩百萬國際觀光客來台人次目標，因缺少陸客，下修為一千萬人次；交通部長王國材昨表示，中國大陸禁止...

奇幻動物森林展 只萌到本周末

去年十二月三十日開展，為期百天的「奇幻動物森林 樋口裕子展」，將於本周末、四月七日閉展，主辦單位聯合數位文創提醒，平時商...

小林製藥紅麴案累計11通報 有人吃到日本購入品項

日本小林製藥紅麴事件擴大，台灣也有業者進口原料並製成紅麴，衛福部食藥署統計，截至今天下午3時，累計11起通報，包括3件調...

不是食物中毒！八旬婦1天狂拉30次 竟確診直腸癌

南投8旬謝姓婦人因腹瀉、解血便長達3個月，症狀越來越嚴重，每天都拉30次以上，家屬憂心，就醫後確認並非吃壞肚子，而是直腸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。