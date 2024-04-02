健康主題館／長時間徒步鐵腿 中醫教緩解痛感

●長時間步行，易傷害雙腿

●冷敷減少腫脹、熱敷放鬆肌肉

● 腿部穴位按摩改善「寸步難行」

一年一度大甲媽祖遶境活動，將於5日深夜展開，信徒長時間虔誠跟著進香隊伍徒步前行，小心對身體和雙腿造成傷害。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，每年活動結束後，各醫院會出現一波「腳痛潮」，出現小腿痠痛、膝關節不舒服、腳底及踝部疼痛等症狀，最常見足底筋膜炎發作，建議可按壓5大穴位舒緩改善。

久走後遺症 腿腳肌肉損傷

遶境的信徒往往走上數公里、甚至更長的路程，對身體是一項極大挑戰，易導致「勞損」。林舜穀說，勞損是指超過負荷使用而引起的肌肉或韌帶損傷，像大甲媽祖遶境天數，從以前四天三夜逐漸增至九天八夜，許多人一窩蜂參加宗教盛事，在沒有足夠準備和訓練下，重複的行走動作可能導致關節和肌肉的磨損，增加受傷風險。若穿上不適當的鞋子，更會加重腳底和踝部的疼痛、發炎。

足底筋膜炎是遶境期間最常見的足部問題，連接腳後跟和腳趾的組織因長時間負重走路，腳底不斷受到壓迫，導致在行走或站立時，特別感到僵硬。林舜穀指出，由於遶境的長時間走動，也容易造成腿腳肌肉損傷，包括小腿一系列筋絡、各部位的症狀有所不同，但都會影響到日常活動與運動表現。

足部操過頭 易壓力性骨折

平常沒有鍛鍊腿力的人，突然參加高強度的負重行走，容易發生足部壓力性骨折。林舜穀說，這種損傷通常不是一次性的急性外力造成，而是持續且重複的應力和壓力引起；長時間行走，足部壓力性骨折最常發生在腳掌、踝部、脛骨和腓骨，常見局部疼痛、腫脹、灼熱感和壓痛等症狀。

若要緩解遶境腳的疼痛，林舜穀建議，應適時找個地方坐下、躺下休息，讓身體放鬆並恢復，如果條件許可，考慮輕柔的按摩或泡澡，緩解肌肉緊繃疼痛。冷熱治療也是有效的方法，冷敷可減少疼痛和腫脹、熱敷有助於放鬆肌肉並促進血液循環。另外，可以按壓5穴位緩解足部疼痛、足底筋膜炎，調節身體的氣血機能。

常見腳部肌肉慢性受傷

腓腸肌：小腿後部疼痛、腫脹或緊繃，特別是在行走或奔跑時。

比目魚肌：導致踝關節附近疼痛和不穩定，影響行走或站立時的平衡。

脛神經：影響腿部和腳部的感覺和運動，導致麻木、無力或行走困難。

腓骨長肌腱和腓骨短肌腱：這些肌腱扮演穩定踝關節和支持腳部弓形結構的重要角色。若受傷會導致踝部疼痛、腫脹及行走時的不適。