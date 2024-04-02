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清明連假 6大城際道路易塞車

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
清明連假4天，預估蘇花路廊南下車流將在第一天爆大量，凌晨2點就會出現車潮，直到晚上10點紓解，當天南下車流約2萬4000輛次。圖／警方提供
清明連假4天，預估蘇花路廊南下車流將在第一天爆大量，凌晨2點就會出現車潮，直到晚上10點紓解，當天南下車流約2萬4000輛次。圖／警方提供

四天清明連假後天展開，交通部公路局表示，掃墓祭祖車潮集中於周四上午，周四至周六預估將湧現觀光旅遊車潮，周六下午至下周日則陸續出現返回工作地車潮。台9線蘇花路廊、南迴公路等6大主要城際道路，將是連假易壅塞路段。

公路局昨提醒民眾，6大城際道路的塞車地雷區包括台9線蘇花路廊、南迴公路，與台61線鳳鼻至香山路段、竹南路段、中彰大橋改建路段，以及台1線水底寮至楓港路段。

清明連假出門，民眾除了擔心塞車，也怕碰上「龜速車」。國道5號雪山隧道，假日交通流量大，因隧道內禁止變換車道，若有慢速車，將導致壅塞，為提醒用路人，高公局也在雪山隧道北向26至27k、20至21k及18至19k共3處，設置「慢速車示警系統」。

高公局指出，去年通過雪隧北向車流量約1100萬輛次，慢速車示警車約22萬輛次，約占2%，在國道不壅塞情形下，每小時車速低於最低速限70公里的車輛，可依處3千至6千元罰鍰，呼籲民眾在安全不超速下盡量提高車速，在符合法規下盡量跟上前車，避免成為「路隊長」。

另外，周四上午5時至中午12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道實施高乘載管制；周五至下周日，每日下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

車潮 連假 高乘載管制

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