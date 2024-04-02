奇幻動物森林展 只萌到本周末

去年十二月三十日開展，為期百天的「奇幻動物森林 樋口裕子展」，將於本周末、四月七日閉展，主辦單位聯合數位文創提醒，平時商售區可免費進入選購，因應最後展期有實施人流管制，部分時間需有展覽票才能進入商售區購買，請要前往的民眾留意。

「奇幻動物森林 樋口裕子展」至四月七日前，在國立中正紀念堂二、三展廳（台北市中正區中山南路21號）展出。購票請上udn售票網（https://reurl.cc/2E0L8X）；客服專線請洽02-2649-1689。