聽新聞
test
0:00 / 0:00
奇幻動物森林展 只萌到本周末
去年十二月三十日開展，為期百天的「奇幻動物森林 樋口裕子展」，將於本周末、四月七日閉展，主辦單位聯合數位文創提醒，平時商售區可免費進入選購，因應最後展期有實施人流管制，部分時間需有展覽票才能進入商售區購買，請要前往的民眾留意。
「奇幻動物森林 樋口裕子展」至四月七日前，在國立中正紀念堂二、三展廳（台北市中正區中山南路21號）展出。購票請上udn售票網（https://reurl.cc/2E0L8X）；客服專線請洽02-2649-1689。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言