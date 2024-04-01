強強攜手 羅氏大藥廠、台灣東洋4月1日起成為合作夥伴

癌症連續41年蟬聯國人10大死因之首，衛福部最新癌登報告（110年）顯示，前10大癌症排行榜，肺癌、大腸直腸癌、乳癌、肝癌位列前4名。為了提升癌症治療的可近性，羅氏大藥廠、台灣東洋藥品自今天（4月1日）起建立策略合作夥伴關係，以期照顧更多的台灣癌友。

台灣羅氏總經理Girish Mulye表示，作為醫療保健領域的先驅者，羅氏的使命為開發和提供突破性的科學和技術進步，改變全球患者的生活，與台灣東洋成為合作夥伴，不僅加快台灣製藥行業的發展，還提高了對先進創新療法的可及性。

台灣東洋總經理侯靜蘭指出，羅氏為全球癌症治療領域的領先者，長期致力於推動病患照護，此次雙方合作，可結合羅氏在癌症治療方面的創新技術，以及台灣東洋在地的堅實通路，一定可以提高病患對治療方案的使用率和照護水準，造福台灣眾多患者。

這次雙方合作，羅氏提供臨床試驗或學術研究案等服務，結合台灣東洋廣大通路優勢，透過雙方在醫療照護的投資，擴大治療大腸直腸癌、肺癌、神經膠母細胞瘤、乳癌、卵巢癌及子宮頸癌的藥物可及性，以照顧更多的台灣病友。

雙方於3月18日完成簽約儀式，於今天正式啟動，羅氏將旗下重要癌症藥品授權予台灣東洋在台灣市場投入行銷及重要的醫學活動。羅氏將持續提供臨床試驗或學術研究案等服務，以確保病患能繼續獲得這些重要治療。

隨著分子生物學的進步，讓癌症研究進入新紀元，羅氏所開發「血管新生抑制劑」，於2005年在台灣獲得許可，憑藉其獨特的作用機轉，抑制血管內皮細胞（VEGF）的生長、阻礙血管生成，抑制腫瘤生長。在台灣，獲得大腸直腸癌、肺癌、神經膠母細胞瘤、乳癌、卵巢癌和子宮頸癌等六種癌症治療的核准，健保給付也涵蓋6種適應症。

Girish Mulye表示，2011年台灣健保將「血管新生抑制劑」納入給付於轉移性大腸直腸癌之第一線用藥，之後持續收納多項適應症給付，逐漸擴展到包括特定的肺癌和卵巢癌等其他適應症，延續眾多癌友存活期，並提高生活品質。