清明連假兩波鋒面接力 中部以北嚴防強降雨

中央氣象署指出，明天脫離鋒面影響，天氣轉穩，中南部近山區高溫上看36度，周三台東留意焚風。周四起清明連假期間，將有兩波鋒面接力影響，北東地區及中部山區先轉雨；周六至下周一，鋒面再襲，各地都有降雨可能，中部以北嚴防強降雨。

中央氣象署預報員朱美霖說，今晚起雨勢減緩，中部仍要留意。明天天氣轉穩定，僅東南部地區、恆春半島零星短暫陣雨，午後山區局部短暫陣雨。周三中南部清晨可能有短暫雨，午後大台北、宜蘭地區易有局部短暫陣雨，但雨時不長。

她指出，清明連假期間，周四至周五，鋒面通過，北部、東半部地區及中部山區，有局部短暫陣雨，其他地區多雲。周六另波較強鋒面接近，降雨強度漸增。周日至下周一鋒面影響，中部以北局部陣雨或雷雨，東半部、南部地區局部短暫陣雨。

溫度方面，朱美霖表示，明天為偏南至東南風，中南部近山區可能有局部36度高溫。周三風向轉偏西南風，東南部可能有焚風，台東一帶留意極端高溫。

周四鋒面通過，溫度略降；周五北部高溫22至26度，中南部30至31度；周六稍回溫，但另波鋒面接近及影響，周日至下周一，中部以北高溫再降至22至26度。

此外，她提醒，周四前金門、馬祖及明天清晨中南部，易有局部霧或低雲，影響能見度，留意交通往返。