影／昨霧鎖金門整天 陳玉珍協調加開海空航班疏運

昨霧鎖金門，眾多旅客滯留台金兩地機場，立委陳玉珍協調海空管道加開民航機、軍機與船班；有旅客看到軍機趕緊就登記，深怕接下來還有變數。交通部航港局表示，這次啟動金門海運備援B計畫，安排專船疏運民眾，盼大家早日返家。

尚義機場昨幾乎一整天都沒班機能起降，金門及台灣多處機場都現大批滯留人潮，不少民眾等了大半天，才發現連候補的機會都沒有，感到相當無奈，都盼今日能加開班機疏運。

陳玉珍表示，今氣候稍轉好，就向民航局長何淑萍、航港局長葉協隆協調，爭取立榮航空2航班、4架次往返台北、金門的加班機；同時確定啟動船舶疏運計畫，安排遊覽車搭載松山機場旅客前往嘉義布袋港，並於下午3時30分啟程前往金門水頭港。

陳玉珍提到，同時也與國防部聯繫，協調軍機支援疏運作業，2架次航班分別在下午2時15分、2時45分自金門機場起飛，滿載140位軍民前往台北，隨後再搭載滯留台北的旅客返回金門。總共爭取到立榮2航班、4架次與軍機2航班、4架次來協助疏運；海運部分預計搭載台北、台中與台南各地，總計近百位旅客返金。

航港局也說，這次啟動金門海運備援B計畫，由備援船舶雲豹輪於今明2天各1航次執行疏運，該高速客船船舶噸位916噸、乘客定額552人。這次安排今日下午約3時30分「藍鵲輪」自嘉義布袋港發船，至馬公改由「雲豹輪」執行，預計晚間7時30分抵達金門水頭碼頭；明日預計配合金門尚義機場情況，於下午2時前自金門水頭碼頭返回嘉義布袋港。

航港局說明，今上午已統計西部各航空站有轉搭專船需求的民眾，計有台北、台中、台南航空站共約90名旅客登記，民航局已安排遊覽車送往嘉義布袋港，餘座位嘉義布袋港現場將開放有需要的民眾自行前往港口登記候補。

航港局提醒，中央氣象署預報今明兩天金門易有局部霧或低雲影響能見度，請明日有需要旅客於金門航空站聯合補位櫃台登記繳費，航港局將安排接駁車將返台旅客送往嘉義高鐵站轉乘返家。